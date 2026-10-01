Controale stricte și trasee speciale pentru meciul România – Suedia. Ce măsuri au fost pregătite pentru suporteri

Accesul pe Arena Națională începe la ora 18:45

Partida România – Suedia se va disputa luni, 5 octombrie 2026, începând cu ora 21:45, pe Arena Națională, în cadrul Ligii Națiunilor.

Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru deplasarea în condiții de siguranță a suporterilor către și de la stadion, precum și pentru menținerea unui climat de siguranță în Capitală.

În Centrul Vechi, jandarmii, polițiștii și pompierii vor acționa în sistem integrat. În dispozitivul de ordine publică se vor afla și jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză, care vor facilita comunicarea cu suporterii echipei oaspete.

Aceștia vor fi sprijiniți de doi polițiști din Suedia, care au misiunea de a facilita dialogul și transmiterea principalelor mesaje ale autorităților române.

Accesul spectatorilor în complexul sportiv, pentru „Arena Fanilor”, precum și în stadion va începe la ora 18:45. Intrarea se va face doar pe baza biletelor sau invitațiilor puse la dispoziție de organizator și a unui document de identitate, în format fizic sau electronic.

Accesul se va realiza prin trei puncte: bd. Basarabia, str. Maior Ion Coravu și bd. Pierre de Coubertin.

Traseu recomandat pentru suporterii suedezi

Suporterii oaspeți care vor pleca spre stadion din Centrul Vechi pot folosi troleibuzul 90, din Piața Universității – stația „Universitate”, până la stația „Aura Buzescu”.

Călătoria se achită la îmbarcare, inclusiv cu cardul bancar. De la stația „Aura Buzescu”, deplasarea se va face pe str. Tony Bulandra până la locul de adunare.

Pentru retur, suporterii pot folosi aceeași linie de transport. Deplasarea acestora se va face sub protecția forțelor de ordine.

Pentru locul de plecare din Centrul Vechi, în zona statuilor din Piața Universității, suporterii sunt așteptați între orele 17:30 și 18:15.

Suporterii oaspeți care aleg alte trasee sunt așteptați în proximitatea Arenei Naționale, pe str. Tony Bulandra, cu acces din str. Vatra Luminoasă, începând cu ora 18:45.

Jandarmeria recomandă acestora să evite deplasarea pe str. Maior Ion Coravu.

Accesul suporterilor suedezi se va face sub îndrumarea forțelor de ordine, printr-o intrare special destinată din zona intersecției străzilor Tony Bulandra și Maior Ion Coravu. Aceștia vor fi conduși în zona special amenajată de la Peluza I Nord.

Zonele pe care trebuie să le evite suporterii suedezi

Pentru siguranța lor și a celorlalți cetățeni, suporterii oaspeți sunt sfătuiți să evite traseele utilizate de suporterii echipei naționale a României.

Zonele și arterele indicate de Jandarmerie ca rute de evitat sunt:

Piața Unirii

bd. Unirii

Piața Alba Iulia

bd. Decebal

Piața Hurmuzachi

str. Maior Ion Coravu

bd. Pierre de Coubertin

bd. Basarabia

Accesul spectatorilor în arena sportivă se va face sub îndrumarea forțelor de ordine, după un control riguros efectuat de jandarmi și de societatea specializată de protecție și pază.

Transportul public va avea program prelungit

Programul de circulație al tuturor mijloacelor STB de transport care pleacă din zona stadionului va fi prelungit.

Organizatorul anunță că în stadion sunt permise exclusiv steagurile naționale ale României și Suediei, arborate pe suport din material plastic.

Pentru meci vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor și persoanelor, pentru prevenirea introducerii în stadion a materialelor pirotehnice și a altor obiecte interzise.

Jandarmeria recomandă spectatorilor să ajungă din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porților, pentru a evita aglomerația la punctele de acces și eventualele incidente.

Ce le recomandă Jandarmeria spectatorilor

Jandarmeria Capitalei le recomandă spectatorilor să manifeste răbdare, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite implicarea în conflicte.

În cazul în care sunt martorii unor fapte antisociale, spectatorii sunt sfătuiți să solicite sprijinul forțelor de ordine din zonă. Părinții sunt, de asemenea, îndemnați să își supravegheze cu atenție copiii.

Potrivit Legii nr. 4/2008, spectatorii trebuie să respecte măsurile stabilite de organizator și forțele de ordine pe traseele către și de la stadion, în apropierea acestuia și în interiorul arenei.

În stadion nu este permis accesul cu băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege sau alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanților.

Persoanele care comit fapte antisociale pot fi identificate pe loc sau ulterior desfășurării meciului și sancționate potrivit legii.

Amenzi de până la 40.000 de lei pentru drone

Jandarmeria atrage atenția și asupra utilizării dronelor. Potrivit prevederilor legale, efectuarea de zboruri cu aeronave civile fără pilot la bord deasupra municipiului București, fără autorizațiile necesare, constituie contravenție.

Fapta poate fi sancționată cu amendă cuprinsă între 2.000 și 40.000 de lei.

Forțele de ordine vor supraveghea comportamentul spectatorilor atât pe traseele de afluire și defluire, cât și în interiorul arenei. În acest scop, jandarmii pot efectua înregistrări video și fotografii operative pentru identificarea persoanelor care săvârșesc fapte antisociale.