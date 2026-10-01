Planuri noi pentru Arena Națională, înaintea finalei Europa League din 2028

Primăria Capitalei a anunțat joi aprobarea unui protocol de colaborare cu Primăria Sectorului 2 pentru reabilitarea și modernizarea zonei din jurul Arenei Naționale. Proiectul vizează întreținerea și amenajarea peisagistică a spațiilor verzi din jurul stadionului.

„Spațiul verde și aleile din jurul stadionului nu arată deloc bine. Sunt primul lucru pe care îl văd cei care vin la meciuri și evenimente. Așa că le reabilităm și modernizăm”, a transmis municipalitatea.

Ce se schimbă în jurul Arenei Naționale

Primăria Capitalei va pune la dispoziție documentele și studiile necesare pentru amenajarea peisagistică, iar Primăria Sectorului 2 se va ocupa de lucrări.

Sunt prevăzute plantări și toaletări, refacerea aleilor, înlocuirea mobilierului urban și a sistemului de irigații, precum și repararea gardului. Primăria Sectorului 2 va prelua și curățenia parcului și deszăpezirea.

Arena Națională se pregătește pentru finala Europa League

Lucrările din jurul stadionului fac parte din pregătirile Capitalei pentru finala UEFA Europa League din 2028. Bucureștiul a fost desemnat oficial gazda competiției pe 15 septembrie, în urma deciziei Comitetului Executiv al UEFA.

Va fi cea de-a doua finală Europa League disputată pe Arena Națională, după cea din 2012, dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao, câștigată de formația spaniolă cu 3-0.

Primăria Capitalei a anunțat anterior și o serie de lucrări la stadion, printre care reparații la structură și acoperiș, înlocuirea ecranelor LED ale tabelei de marcaj și modernizarea echipamentelor folosite pentru transmisiunile TV și activitatea media.

Arena Națională are deja un gazon nou, instalat în această vară. Suprafața hibridă de joc, care combină iarba naturală cu fibre sintetice, a costat aproximativ două milioane de lei, suma fiind suportată de organizatorii evenimentelor desfășurate pe stadion în timpul verii.