Șapte români au murit din cauza infecției cu West Nile. INSP, recomandări pentru populație

Cei mai mulți dintre cei care s-au îmbolnăvit de acest virus au vârste cuprinse între 60 și 69 de ani. Acesta este cazul a 32 de români, potrivit INSP.

Ați 26 de români care s-au îmbolnăvit cu virusul West Nile în această vară sunt pensionari cu vârste între 70-79 de ani. Alți 14 bolnavi au vârste de peste 80 de ani.

Infecția cu West Nile i-a afectat și pe adulți. În această vară, 8 adulți cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani au contactat acest virus, iar alți șapte adulți cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani au contactat virusul.

Virusul i-a afectat și pe tineri

Și câțiva tineri, dar și adolescenți au contactat acest periculos virus. Este cazul a opt tineri, dintre care șapte au vârste cuprinse între 20 și 29 de ani, iar unul dintre aceștia are vârsta de până în 19 ani.

Virusul West Nile se transmite prin înțepături ale țânțarilor purtători de virus. Momentan nu există un vaccin specific. Medicii pot trata doar simptomele, iar cazurile grave necesită îngrijiri spitalicești.

Cei care se îmbolnăvesc cu acest virus au febră, dureri de cap, dureri musculare, greață și oboseală. Virusul poate provoca și complicații rare precum meningită, encefalită, paralizie. Acesta poate fi chiar fatal dacă este netratat. Cu toate acestea, între 70% și 80% din persoanele infectate nu prezintă niciun simptom.

Din ce zone provin românii care au contactat West Nile

Dintre cei care s-au îmbolnăvit cu West Nile, 73 de persoane provin din orașe, iar 44 de persoane provin din mediul rural, în timp ce 50 dintre acestea sunt femei, iar 67 dintre bolnavi sunt bărbați.

În ceea ce privește zonele din țară, cei mai mulți bolnavi provin din București, acolo unde s-au înregistrat 24 de cazuri de îmbolnăvire cu virusul West Nile, urmat de județul Ilfov, acolo unde 22 de români au contactat acest virus.

Pe locul al treilea la infecția cu West Nile se află Giurgiu, cu 11 bolnavi de West Nile. În județele Ialomița și Călărași, câte 7 persoane au contactat virusul. În Brăila 5 persoane au contactat virusul, în timp ce în Teleorman există 4 bolnavi.

În Galați, Prahova și Olt, câte trei persoane s-au îmbolnăvit, iar Cluj și Constanța, Argeș, Iași și Suceava câte două persoane s-au îmbolnăvit de acest virus.

În Bihor, Dâmbovița, Botoșani, Buzău, Mureș, Satu Mare, Dolj, Harghita, Vaslui și Vrancea câte o persoană s-a îmbolnăvit.

Recomandări pentru populație

INSP face și recomandări pentru populație. Românii sunt sfătuiți să poarte haine cu mâneci lungi, dar și pantaloni lungi pentru a evita mușcăturile de țânțar, dar și să utilizeze substanțe repelente pentru țânțari.

Aceștia sunt sfătuiți să-și monteze plase de protecție la ferestre, dar și să scape de recipientele cu apă deschise din jurul gospodăriei, precum și de gunoiul menajer.