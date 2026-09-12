Avertisment: Țânțarii sunt activi și toamna. 83 de cazuri de West Nile în România și 5 decese

DSP Sibiu recomandă populației să ia măsuri de protecție împotriva țânțarilor, în special atunci când desfășoară activități în aer liber, precum drumețiile, alergarea sau plimbările în parc.

„Recomandăm prevenția chiar dacă Sibiul a fost ferit, în sezonul actual, de infectări cu West Nile. Față de anul trecut, la nivel național, se înregistrează o creștere, per sezon, cu aproape 177% a numărului de cazuri”, a declarat directorul DSP Sibiu, Horațiu Cojocaru.

83 de cazuri de West Nile și 5 decese

Potrivit DSP Sibiu, în actualul sezon de monitorizare, început în luna iunie, au fost înregistrate la nivel național 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile. Dintre acestea, 72 au fost confirmate, iar 11 au fost încadrate drept cazuri probabile.

În cinci dintre cazuri, pacienții au decedat. Potrivit autorităților sanitare, toate cele cinci persoane erau vârstnice și prezentau multiple comorbidități.

Situația este în creștere față de aceeași perioadă din 2025, când la nivel național erau raportate 30 de cazuri și niciun deces.

Sibiul nu are cazuri confirmate în acest sezon

În județul Sibiu, până în prezent, nu a fost confirmat niciun caz de infecție cu virusul West Nile în sezonul actual.

Au existat însă două suspiciuni, pentru care au fost efectuate analize de laborator. Ambele au fost infirmate.

În sezonul de monitorizare din 2025, în județul Sibiu a fost înregistrat un singur caz probabil de infectare cu virusul West Nile.

Actualul sezon de monitorizare se desfășoară din luna iunie până la sfârșitul lunii octombrie.

DSP recomandă măsuri simple de protecție

Reprezentanții DSP Sibiu recomandă evitarea expunerii la țânțari prin purtarea unor haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, precum pantaloni lungi și bluze cu mânecă lungă.

De asemenea, populația este sfătuită să utilizeze substanțe repelente și insecticide, să monteze plase anti-insecte la ferestre și să reducă locurile în care țânțarii se pot reproduce.

„Măsurile preventive sunt ușor de luat”, a transmis directorul DSP Sibiu, care recomandă inclusiv toaletarea vegetației abundente din grădini, desecarea bălților din apropierea gospodăriilor și îndepărtarea recipientelor în care se poate acumula apă stătută.

Autoritățile recomandă prudență în special persoanelor care petrec mult timp în aer liber, chiar dacă județul Sibiu nu a înregistrat până acum cazuri confirmate în sezonul 2026.