Prima pagină » Știri externe » „Vom schimba asta”. Peter Magyar anunță că legislația privind adopția de către cuplurile de același sex va fi modificată

„Vom schimba asta”. Peter Magyar anunță că legislația privind adopția de către cuplurile de același sex va fi modificată

Premierul ungar Peter Magyar a anunțat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, că legislația privind adopția de către cuplurile de același sex va fi modificată. Anunțul vine în contextul în care o legislație adoptată în 2020 de guvernul condus de Viktor Orban interzicea adopția de către cuplurile de același sex.
„Vom schimba asta”. Peter Magyar anunță că legislația privind adopția de către cuplurile de același sex va fi modificată
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
12 sept. 2026, 17:58, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În Ungaria, adopția de către cuplurile de același sex a fost posibilă până la sfârșitul anului 2020, cu condiția ca unul dintre parteneri să depună cererea în calitate de persoană singură. Cu toate acestea, guvernul condus, la acea vreme, de Viktor Orban, a modificat legea, iar cuplurile de același sex nu au mai putut adopta un copil.

Conform legii adoptate în 2020 de partidul de dreapta Fidesz al lui Orban, cererile de adopție ale persoanelor singure trebuiau aprobate de ministrul afacerilor familiale, ceea ce echivala cu o interdicție efectivă.

„Putem afirma fără echivoc că vom schimba acest sistem: nu ministrul, un politician…, ar trebui să ia decizia în astfel de cazuri, ci profesioniști capabili să determine condițiile în care un anumit copil mic poate avea… ⁠o viață care să-i permită să devină un membru fericit și armonios al societății”, a declarat Magyar în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Reuters. 

Schimbarea sistemului de adopție ar fi o măsură semnificativă pentru restabilirea drepturilor comunității LGBTQ.

În timpul erei Viktor Orban, guvernul de la Budapesta a încălcat legislația europeană prin norme care interzic sau restricționează accesul la conținut LGBTQ, ceea ce stigmatizează și marginalizează persoanele gay și trans, potrivit unei hotărâri a Curții Europene de Justiție în aprilie.

Ungaria nu a permis niciodată căsătoria între persoane de același sex, însă recunoaște uniunile civile.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Cum arată avionul „Mircea Lucescu”, primul Boeing 737 MAX 8 intrat în flota TAROM » GSP a zburat la bordul aeronavei
GSP.ro
Ion Cristoiu: Nicușor Dan nu desemnează un premier, deoarece e ocupat – Scrie
Gandul
Detalii neștiute despre amanta lui Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice
Cancan
Nadia Comăneci, sumă astronomică de la PRO TV. Câți bani va lua la „Românii au talent” și ce jurat a fost „executat” fără milă
Prosport
De ce trupele ucrainene luptă cu Rusia într-un deșert african, la 4.800 de kilometri de casă
Libertatea
Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Ce nu se mănâncă în Ziua Crucii, ce se dă de pomană, rugăciunea rostită pentru ajutor și izbăvire și plante pe care trebuie să le sfințești pe 14 septembrie
CSID
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia