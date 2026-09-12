„Vom schimba asta”. Peter Magyar anunță că legislația privind adopția de către cuplurile de același sex va fi modificată

În Ungaria, adopția de către cuplurile de același sex a fost posibilă până la sfârșitul anului 2020, cu condiția ca unul dintre parteneri să depună cererea în calitate de persoană singură. Cu toate acestea, guvernul condus, la acea vreme, de Viktor Orban, a modificat legea, iar cuplurile de același sex nu au mai putut adopta un copil.

Conform legii adoptate în 2020 de partidul de dreapta Fidesz al lui Orban, cererile de adopție ale persoanelor singure trebuiau aprobate de ministrul afacerilor familiale, ceea ce echivala cu o interdicție efectivă.

„Putem afirma fără echivoc că vom schimba acest sistem: nu ministrul, un politician…, ar trebui să ia decizia în astfel de cazuri, ci profesioniști capabili să determine condițiile în care un anumit copil mic poate avea… ⁠o viață care să-i permită să devină un membru fericit și armonios al societății”, a declarat Magyar în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Reuters.

Schimbarea sistemului de adopție ar fi o măsură semnificativă pentru restabilirea drepturilor comunității LGBTQ.

În timpul erei Viktor Orban, guvernul de la Budapesta a încălcat legislația europeană prin norme care interzic sau restricționează accesul la conținut LGBTQ, ceea ce stigmatizează și marginalizează persoanele gay și trans, potrivit unei hotărâri a Curții Europene de Justiție în aprilie.

Ungaria nu a permis niciodată căsătoria între persoane de același sex, însă recunoaște uniunile civile.