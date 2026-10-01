Condamnat pentru viol, a fugit după ce și-a tăiat brățara electronică. Poliția cere ajutorul populației

Polițiștii din Maramureș îl caută pe Mihai Simoniac, din comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș. Miercuri, 30 septembrie, după ce condamnarea la 8 ani și 8 luni de închisoare a rămas definitivă, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina, care are în competență localitatea de domiciliu a bărbatului, au mers la locuința acestuia pentru a pune în executare mandatul. Bărbatul nu mai era însă acolo.

„Acesta și-ar fi tăiat brățara de monitorizare și a părăsit locuința în care se afla”, a transmis, joi, Poliția Maramureș.

Până la rămânerea definitivă a condamnării la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru viol, bărbatul se afla în arest la domiciliu și era monitorizat electronic. Potrivit polițiștilor, măsura a încetat în aceeași zi în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă, iar bărbatul urma să fie încarcerat pentru executarea pedepsei.

Arestat preventiv în 2025

Mihai Simoniac fusese cercetat încă de la începutul anului 2025 pentru viol săvârșit asupra unui minor, iar Tribunalul Maramureș a dispus, în ianuarie, arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit soluției instanței de la acel moment, bărbatul era cercetat și pentru două infracțiuni de conducere a unui vehicul fără permis. Presa locală relata că victima violului era o fată care nu împlinise 16 ani.

Ulterior, arestarea preventivă a fost înlocuită cu arestul la domiciliu și monitorizarea electronică, măsură sub care se afla până la rămânerea definitivă a condamnării.

Polițiști, jandarmi și salvamontiști participă la căutări

La căutarea bărbatului participă polițiști, jandarmi și salvamontiști.

Poliția Maramureș le cere celor care au informații despre locul în care se află Mihai Simoniac să sune imediat la numărul unic de urgență 112.