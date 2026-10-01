Scandal la Arestul Central | Susținătorii lui Călin Georgescu blochează căile de acces | Jandarmeria desfășoară dispozitive de pază

Jandarmeria Capitalei anunță că a aplicat 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.900 de lei, în urma unor încălcări ale legislației constatate în timpul manifestațiilor din zona exterioară a Arestului Central, acolo unde se află Călin Georgescu.

Jandarmii susțin că protestele din 29 și 30 septembrie nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Dispozitivul asigură fluxul de persoane

Potrivit comunicatului Jandarmeriei Capitalei, prezența unor persoane în zona exterioară a sediului Arestului Central a determinat instituirea unui dispozitiv care să asigure fluiditatea fluxului de persoane, în condițiile în care acestea blochează sensurile de acces.

„În vederea desfășurării fără riscuri în planul ordinii și siguranței publice a manifestațiilor, subliniem importanța existenței unui dialog și a unei bune colaborări între participanți și forțele de ordine”, transmite Jandarmeria.

Sunt prezente echipe de dialog

Instituția precizează că la fața locului sunt prezente echipe de dialog, ale căror veste sunt inscripționate și au culoarea albastră.

Acestea au rolul de a menține dialogul cu participanții la adunarea publică.

Spațiu delimitat pentru accesul către Arestul Central și locuințele din zonă

Pentru siguranța persoanelor prezente, jandarmii au delimitat o zonă pe trotuar cu ajutorul unor panouri metalice.

Măsura urmărește, potrivit Jandarmeriei, păstrarea unor zone de siguranță și asigurarea accesului către sediul Arestului Central.

Forțele de ordine spun că au ținut cont și de caracterul rezidențial al zonei.

În apropierea obiectivului se află imobile de locuințe, iar Jandarmeria afirmă că este necesară menținerea accesului către acestea și a condițiilor normale de circulație pentru locatari.

În acest context, jandarmii au aplicat 32 de sancțiuni contravenționale, în baza Legii nr. 61/1991 privind încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 37.900 de lei.

Jandarmeria mai anunță că, pe 30 septembrie, a întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în baza articolului 372 din Codul penal, referitor la portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Autoritățile vor sesiza și Protecția Copilului

Întrucât la activitățile din zonă au fost prezenți și minori, Jandarmeria Capitalei anunță că va sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, pentru desfășurarea activităților care intră în atribuțiile instituției.

În același timp, polițiștii rutieri se află în proximitatea zonei pentru fluidizarea traficului și pentru prevenirea blocajelor sau a unor evenimente nedorite.