O dronă rusească a lovit Institutul de Cercetări Nucleare din Kiev

Lovitura aeriană a avut loc în noaptea de miercuri spre joi. O dronă a căzut pe terenul Institutului de Cercetări Nucleare din Kiev. După lovitura nocturnă, a izbucnit un incendiu, care a fost stins. Nu au fost victime.

Conform datelor Inspectoratului de Stat pentru Reglementarea Nucleară din Ucraina, citate de Nexta, reactorul de cercetare și sistemele de siguranță nu au fost avariate. Nivelul de radiații a rămas permanent în limite normale. Reprezentanții Inspectoratului de Stat au descris atacul drept o crimă de război.

Probleme la institut și la Cernobîl

Din februarie 2022, reactorul Institutului de Cercetări Nucleare nu funcționează. În plus, combustibilul nuclear a fost complet scos din rațiuni de securitate.

În timpul războiului din Ucraina și alte instalații nucleare au fost în pericol. În primele faze ale războiului, forțele ruse au ocupat temporar zona Centralei de la Cernobîl. Rușii au provocat perturbări în gestionarea deșeurilor radioactive înainte de a se retrage.

Atacuri și la cea mai mare centrală nucleară din Europa

De asemenea, Centrala Zaporojie, cea mai mare unitate nucleară din Europa, se află sub ocupația militară a rușilor încă din martie 2022.

Rusia și Ucraina s-au acuzat în repetate rânduri de atacuri cu drone și bombardamente de artilerie în perimetrul centralei. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) au mers la fața locului și au raportat frecvent activități militare intense, inclusiv focuri de armă și survolul unor drone în preajma reactoarelor.

Defecțiunile repetate ale liniilor electrice externe care asigură răcirea reactoarelor au forțat centrala să treacă de mai multe ori pe generatoare diesel de urgență.