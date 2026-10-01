Ca în filmele cu mafioți. Momentul în care ar fi fost cerută mita de 450.000 euro din dosarul Waldevar Energy. Avem declarația proprietarului companiei!

Pasajul apare în dosarul de la Tribunalul București, care a intrat în posesia exclusivă a reporterilor MEDIAFAX. Cazul s-a mediatizat intens după ce judecătorii i-au arestat pe Cristian Theodor Dragomir, director executiv al Waldevar Energy, și pe complicele acestuia, slovenul Gregor Hudohmet, director al companiei GEN-i Sonce.

Acționarul unic al companiei Waldevar Energy, Leon Ion Arhire, a descris cum a fost luat deoparte de Gregor Hudohmet (SLOVENUL ARESTAT în caz și despre care PUTEȚI CITI AICI!), departe de ceilalți.

„Am ieșit afară din hala în care ne aflam și am mers la vreo 50 de metri de hală, unde ne-am oprit lângă un gard metalic”, a povestit Arhire.

„Gregor mi-a înmânat o tabletă și un stilou pentru a scrie pe tabletă, iar pe tabletă era scris un mesaj text”, a continuat el.

„Mesajul text preciza explicit că trebuie să-i dau 2% comision, așa cum am avut înțelegerea inițială cu Dragomir Cristian”, a declarat proprietarul Waldevar.

Fără niciun cuvânt rostit

Potrivit declarației, Arhire trebuia să scrie pe tabletă dacă are vreo problemă, fără să vorbească. El a înapoiat tableta și a confirmat că înțelegerea rămâne în picioare.

Arhire a ridicat totuși o problemă legată de firma care urma să primească banii.

„Dacă noi facem plata de 450.000 de euro plus TVA, cum solicitase el, cu siguranță se vor sesiza organele din România pentru combaterea spălării banilor”, a avertizat el.

Arhire a explicat că pentru Waldevar suma nu era mare (CITEȘTE AICI DESPRE PROFITUL URIAȘ AL COMPANIEI!), firma făcând plăți de milioane de euro. O firmă mică precum Smart Green Design ar fi atras însă imediat atenția autorităților.

„Gregor a spus că este ok”, a declarat Arhire. Potrivit lui, Hudohmet i-a cerut să meargă mai departe cu contractele.

Ce spun procurorii și apărarea

Procurorul a arătat că declarația se coroborează cu înregistrările ambientale din dosar și a mai menționat că Arhire a semnalat în repetate rânduri nereguli, fără ca inculpații să țină cont.

Avocatul lui Cristian Theodor Dragomir (CEO-ul Waldevar Energy) a cerut ca declarația să fie analizată ținând cont de calitatea lui Arhire. Acesta este autorul sesizărilor către DNA și colaborator cu identitate reală.

Judecătorul a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Gregor Hudohmet și Cristian Theodor Dragomir.