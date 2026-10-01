Norvegia dă asigurări Europei: avem gaz pentru iarnă. Cât de mult contează

Anunțul a fost făcut joi de Gassco, operatorul conductelor și al instalațiilor de procesare din Norvegia, potrivit agenției Reuters.

Data de 1 octombrie marchează începutul noului an pe piața gazelor și al sezonului de vârf pentru livrări.

Directorul operațiunilor de sistem la Gassco, Alfred Skaar Hansen, a spus că lucrările de întreținere au fost finalizate. Potrivit lui, sistemul de transport funcționează bine, iar platoul continental norvegian poate satisface cererea Europei.

Reviziile majore, programate pentru acest an, au redus livrările în septembrie.

Aproape o treime din cererea Europei

După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, Norvegia a devenit cel mai mare furnizor de gaze al Europei. Țara acoperă circa 30% din cererea Uniunii Europene și a Marii Britanii. Gazul provine din zăcăminte exploatate de Equinor și de alte companii.

În 2025, Gassco a livrat 114,9 miliarde de metri cubi de gaz prin rețeaua sa de 8.800 de kilometri. Livrările din 2026 au ajuns deja la 86,2 miliarde de metri cubi. Este cu 2,1 miliarde mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Prețuri dublate și avertismentul Bruxelles-ului

Depozitele de gaze din Europa sunt cu mult sub media pe termen lung. Prețurile s-au mai mult decât dublat în 2026, ajungând la circa 73 de euro pe megawatt-oră. Scumpirea a venit după ce războiul SUA și Israelului împotriva Iranului a restricționat sever livrările de gaz natural lichefiat.

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a tras un semnal de alarmă săptămâna trecută. Potrivit lui, UE se confruntă în această iarnă cu o criză a prețurilor la energie. El a cerut statelor membre să continue umplerea depozitelor și reducerea consumului.