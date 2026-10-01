Firmele mai au șase luni pentru actualizarea codurilor CAEN. Termenul a fost prelungit până în martie 2027

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, anunță că a fost modificată Hotărârea de Guvern care stabilește perioada de tranziție la CAEN Rev. 3, astfel încât firmele să poată face modificările până la 25 martie 2027.

Potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), doar 37,24% dintre profesioniștii care trebuie să își actualizeze codurile CAEN și-au preschimbat efectiv obiectul de activitate până la 25 septembrie.

„Pentru unele este o actualizare simplă, dar pentru altele – mai ales în domenii precum comerțul, construcțiile, transporturile sau IT-ul – lucrurile sunt mai complicate”, a transmis Darău.

Ministrul explică faptul că unele coduri CAEN s-au împărțit în mai multe categorii, există situații neclare, iar în anumite cazuri trebuie actualizate și autorizațiile.

Până la 25 martie 2027, codurile CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3 vor putea fi folosite în paralel, potrivit anunțului ministrului Economiei.

Darău spune că prelungirea termenului are rolul de a evita situațiile în care o procedură administrativă ar putea afecta activitatea firmelor și de a reduce aglomerația și presiunea asupra antreprenorilor.

„Avem încă șase luni în care să facem această tranziție așezat”, a transmis ministrul.

Potrivit lui Darău, actualizarea este necesară și pentru ca datele economice să fie mai bine colectate și integrate în raportările către Eurostat, astfel încât politicile publice să se bazeze pe date cât mai corecte.