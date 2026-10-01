Noi detalii în dosarul în care este vizat vicepreședintele USR Dâmbovița. Firme-paravan în Germania și Kazahstan, export refuzat de MAE

Alexandru Munteanu, vicepreședinte al USR Dâmbovița și consilier local în Târgoviște, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT într-un dosar privind presupusa încălcare a sancțiunilor impuse Belarusului.

În același dosar a fost reținut și Evgheni Poliakov. Ancheta vizează un strung vertical în valoare de aproximativ 1,75 milioane de euro, despre care procurorii susțin că ar fi urmat să ajungă, prin intermediari, la o entitate belarusă aflată sub sancțiunile Uniunii Europene.

DIICOT: traseu prin Germania și Kazahstan, destinația finală Belarus

Noile informații furnizate de procurori descriu mecanismul prin care utilajul industrial VL40 ar fi trebuit să ajungă la beneficiarul final.

Potrivit DIICOT, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, cei doi inculpați, în calitate de administrator și director general al unei societăți comerciale, respectiv fost director comercial, ar fi coordonat și participat la operațiunile de comercializare și transfer ale utilajului.

VL40 este descris de procurori drept un utilaj cu dublă utilizare.

Transferul ar fi urmat să fie realizat către destinatari intermediari, printre aceștia aflându-se, potrivit DIICOT, societăți-paravan din Germania și Kazahstan.

Beneficiarul final ar fi fost însă o entitate din Belarus, membră a unui holding cu sediul în regiunea Minsk și aflată sub sancțiunile Uniunii Europene.

Surse judiciare au declarat anterior că utilajul, un strung vertical evaluat la aproximativ 1,7-1,75 milioane de euro, putea fi folosit inclusiv la fabricarea unor echipamente cu destinație militară.

Exportul fusese refuzat de autoritățile române

DIICOT precizează că autoritățile competente din cadrul Ministerului Afacerilor Externe respinseseră anterior solicitările pentru autorizarea exportului.

Printre motive se afla, potrivit procurorilor, existența riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.

În pofida acestor refuzuri, anchetatorii susțin că inculpații ar fi inițiat operațiunea de transfer a utilajului VL40 și ar fi continuat demersurile pentru livrarea acestuia.

Ancheta privește încălcarea regimului sancțiunilor internaționale instituite de Uniunea Europeană și operațiuni de comercializare, transfer sau export de bunuri pentru care astfel de operațiuni sunt interzise ori restricționate.

DIICOT cere arest la domiciliu

După reținerea celor doi pentru 24 de ore, procurorii DIICOT au sesizat joi Tribunalul București și au cerut arestarea la domiciliu pentru 30 de zile a inculpaților.

Anterior, anchetatorii efectuaseră 12 percheziții în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov, în cadrul investigației privind presupusa eludare a sancțiunilor internaționale.

Alexandru Munteanu este vicepreședinte al organizației USR Dâmbovița și consilier local în Târgoviște. USR a precizat că, dacă acuzațiile formulate în dosar se confirmă, sancțiunile statutare pot ajunge până la excluderea sa din partid.