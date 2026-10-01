Vicepreședinte USR, reținut de DIICOT. Este acuzat că ar fi încercat să trimită în Belarus un utilaj cu posibilă utilizare militară

Alexandru Munteanu, vicepreședinte al USR Dâmbovița și consilier local în Târgoviște, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT într-un dosar privind presupusa încălcare a sancțiunilor impuse Belarusului. În același dosar a fost reținut și Evgheni Poliakov. Ancheta vizează un strung vertical în valoare de aproximativ 1,75 milioane de euro, despre care procurorii susțin că ar fi urmat să ajungă, prin intermediari, la o entitate belarusă aflată sub sancțiunile Uniunii Europene.

Alexandru Munteanu a fost reținut după audierile desfășurate în urma perchezițiilor făcute miercuri de DIICOT în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov.

Dosarul privește posibile fapte de încălcare și eludare a regimului sancțiunilor internaționale instituite în Uniunea Europeană, dar și comercializarea, transferarea și exportul unor produse cu dublă utilizare.

Un strung de 1,75 milioane de euro, în centrul anchetei

Potrivit DIICOT, ancheta vizează operațiuni derulate în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026. Mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice pentru fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale care pot fi utilizate atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară.

În centrul investigației se află un utilaj industrial de tip VL40, un strung vertical evaluat la aproximativ 1,75 milioane de euro.

Conform anchetatorilor, ar fi existat demersuri pentru transferarea utilajului către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene.

Surse judiciare susțin că beneficiarul final ar fi fost Kuzlitmash OAO Belarus, companie din cadrul holdingului Belarus Avtomobilnyi Zavod – BelAZ, din regiunea Minsk. Entitatea este vizată de regimul de sancțiuni al UE instituit în legătură cu situația din Belarus.

Firme intermediare din Germania și Kazahstan

Potrivit acelorași surse, Alexandru Munteanu, în calitate de administrator și director general al World Machinery Works SRL, ar fi coordonat și participat la operațiunile de comercializare și transfer al utilajului.

Traseul pregătit pentru utilaj ar fi inclus societăți intermediare din Germania și Kazahstan, înainte ca acesta să ajungă la beneficiarul final din Belarus.

Anchetatorii susțin că Munteanu și Evgheni Poliakov ar fi continuat demersurile pentru livrarea utilajului, deși solicitări anterioare pentru autorizarea exportului fuseseră respinse de autoritățile române competente, inclusiv din cauza riscului ca produsul să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.

DIICOT mai arată că, prin integrarea unor componente hardware și software și prin intervenții asupra parametrilor tehnici, unele dintre utilajele cercetate ar fi dobândit caracteristici care permiteau folosirea lor în scopuri militare.

În dosar sunt cercetate, potrivit surselor judiciare, opt persoane. DIICOT anunțase anterior că a dispus continuarea urmăririi penale față de opt suspecți pentru fapte legate de încălcarea sancțiunilor internaționale.

Reacția USR: Poate ajunge până la excluderea din partid

USR a confirmat că Alexandru Munteanu este consilier local la Târgoviște și vicepreședinte al organizației USR Dâmbovița și a precizat că acesta are cetățenie română și moldovenească.

Partidul transmite că, în cazul în care acuzațiile se confirmă, vor fi aplicate prevederile statutare, care pot merge până la excluderea sa din USR.

„Dacă se confirmă acuzațiile pe care i le aduce DIICOT, i se vor aplica prevederile statutare, mergând până la excluderea din USR”, a transmis formațiunea.

USR a amintit totodată că ministrul de Externe Oana Țoiu a inițiat cadrul legislativ prin care încălcarea sau eludarea sancțiunilor internaționale și a embargourilor poate constitui infracțiune.