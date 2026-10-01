PSD nu închide ușa pentru AUR? Intotero: Stai la discuții să-i convingi că merită să ai această încredere

PSD, pregătit să preia guvernarea

Natalia Intotero a declarat că următoarea decizie importantă pentru PSD va fi luată în Consiliul Politic Național, care ar urma să confirme propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

„Va trebui să fie o ședință în cadrul Consiliului Politic Național, pentru a se lua o decizie sau a se confirma decizia care a fost luată până acum, ca domnul Sorin Grindeanu să fie propunerea din partea PSD pentru funcția de prim-ministru (…). Vreau să vă spun că deja PSD are pregătit și programul de guvernare, în tot acest timp s-a muncit intens”, a spus deputata PSD, la RFI.

Intotero, despre un posibil Guvern PSD-AUR

Întrebată dacă PSD ar putea forma un Guvern alături de AUR, Natalia Intotero nu a dat un răspuns categoric, subliniind că un eventual premier trebuie să colaboreze instituțional cu toate partidele.

„În momentul în care ești prim-ministru, trebuie să ai o colaborare instituțională cu toate partidele politice și de asemenea cu reprezentanții tuturor instituțiilor, fie că vorbim și de oameni tehnocrați. Decizia va fi luată în cadrul Consiliului Politic Național”, a declarat ea.

Deputata PSD a criticat însă declarațiile unor politicieni de la AUR și USR, pe care le-a descris drept „impulsive”.

„Dar atâta timp cât și colegii de la AUR, nu toți, unii, au aceste declarații impulsive, care nu fac bine țării, cum de altfel și colegii de la USR, nu toți, unii, au aceste declarații impulsive, care nu fac bine țării, din punctul meu de vedere, e o situație delicată, dar este un punct propriu de vedere”, a spus Intotero.

„Nu suntem de acord cu extremiștii”

Întrebată dacă PSD ar trebui să spună clar că nu va forma o alianță cu extrema dreaptă, Natalia Intotero a amintit declarațiile făcute deja de social-democrați.

„Păi, au fost făcute aceste declarații din partea colegilor, că nu suntem de acord cu extremiștii”, a afirmat deputata.

În ceea ce privește declarațiile lui Sorin Grindeanu, care nu a exclus un Guvern PSD-AUR în anumite condiții, Intotero a făcut distincția între dialogul cu partidele și formarea efectivă a unui Guvern.

„Nu, domnul președinte Sorin Grindeanu a spus că va sta la masa dialogului cu toate partidele parlamentare. Nu vorbim aici de extreme. Una e să stai la discuții, la dialog și alta este să faci Guvernul, sunt două aspecte diferite”, a declarat Natalia Intotero.

„Stai la discuții să-i convingi că programul tău de guvernare este bun”

Întrebată dacă PSD ar purta discuții cu AUR pentru a obține voturile partidului la învestirea unui Guvern, deputata PSD a explicat că dialogul ar avea ca scop susținerea programului de guvernare.

„Stai la discuții să-i convingi că programul tău de guvernare este bun pentru țară și că merită să ai această încredere”, a spus Intotero.

Intotero exclude suspendarea lui Nicușor Dan

Natalia Intotero a respins și scenariul în care PSD ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan în cazul în care acesta nu l-ar desemna pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

„Nu este vorba despre așa ceva. România nu-și permite să intre în haos și în crize politice. România are nevoie urgent de rectificare bugetară, spitalele, cei care lucrează în agricultură, asistența socială, nu sunt bani de salarii, instituțiile care asigură ordinea publică în țară”, a afirmat deputata.

„Deci da, nu ne putem permite să fie un haos și mai mare decât este în momentul de față, este părerea mea”, a adăugat Natalia Intotero.