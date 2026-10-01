Prima pagină » Politic » „A venit, a glumit, a mințit și apoi a fugit”. Atacul lui Siegfried Mureșan la Sorin Grindeanu

„A venit, a glumit, a mințit și apoi a fugit”. Atacul lui Siegfried Mureșan la Sorin Grindeanu

Europarlamentarul Siegfried Mureșan îl atacă dur pe Sorin Grindeanu după ședința de miercuri a Parlamentului, acuzându-l că a venit în plen, „a glumit, a mințit și apoi a fugit”, înainte de votul asupra noului Guvern.
„A venit, a glumit, a mințit și apoi a fugit”. Atacul lui Siegfried Mureșan la Sorin Grindeanu
MARIAN ILIE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
01 oct. 2026, 08:23, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Siegfried Mureșan susține că Grindeanu, deși este președintele Camerei Deputaților, a părăsit plenul Parlamentului înainte de vot.

„Premierul OUG 13 mi-a îndeplinit pe deplin așteptările ieri în parlament. A fost exact așa cum ne așteptam de la el: a venit, a glumit, a mințit, și apoi a fugit”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Europarlamentarul afirmă că Grindeanu „a întors spatele plenului Parlamentului înainte de vot” și compară gestul acestuia cu perioada în care a fost adoptată OUG 13.

„Vitejie ca în noaptea OUG 13”, a adăugat Mureșan.

Acesta îl acuză pe Grindeanu și PSD că nu ar fi avut intenția de a vota un nou guvern, ci ar fi căutat motive pentru a evita votul.

„Am realizat cu toții acum că intenția PSD-ului nu a fost niciodată de a vota un guvern serios pentru România. Au căutat doar pretexte pentru a nu vota”, susține Mureșan.

Potrivit europarlamentarului, PSD ar fi încercat, în cele două săptămâni de negocieri și tensiuni politice, să afecteze celelalte partide.

„Intenția lor a fost să ne contamineze în aceste două săptămâni. E important că nu ne-am lăsat contaminați”, a mai transmis Siegfried Mureșan.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sală în timpul discursului lui Ilie Bolojan de la votul pentru Guvernul Mureșan. Președintele PNL a acuzat PSD că ține țara în blocaj.

Guvernul Siegfried Mureșan a picat miercuri în Parlament cu 182 de voturi „pentru”, 15 „împotrivă” și niciun vot anulat.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
GSP.ro
SURSE | Vicepreședintele USR Dâmbovița Alexandru Munteanu a fost reținut de DIICOT în dosarul încălcării embargoului impus Belarusului de către UE
Gandul
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
De ce mulți români pun folie cu bule pe geamuri când vine frigul. Poate ajuta la păstrarea căldurii?
CSID
2026: Cât costă noua rovinietă pentru mașinile vechi. Prețuri mai mici pentru vehiculele electrice și Euro VI
Promotor