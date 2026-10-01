„A venit, a glumit, a mințit și apoi a fugit”. Atacul lui Siegfried Mureșan la Sorin Grindeanu

Siegfried Mureșan susține că Grindeanu, deși este președintele Camerei Deputaților, a părăsit plenul Parlamentului înainte de vot.

„Premierul OUG 13 mi-a îndeplinit pe deplin așteptările ieri în parlament. A fost exact așa cum ne așteptam de la el: a venit, a glumit, a mințit, și apoi a fugit”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Europarlamentarul afirmă că Grindeanu „a întors spatele plenului Parlamentului înainte de vot” și compară gestul acestuia cu perioada în care a fost adoptată OUG 13.

„Vitejie ca în noaptea OUG 13”, a adăugat Mureșan.

Acesta îl acuză pe Grindeanu și PSD că nu ar fi avut intenția de a vota un nou guvern, ci ar fi căutat motive pentru a evita votul.

„Am realizat cu toții acum că intenția PSD-ului nu a fost niciodată de a vota un guvern serios pentru România. Au căutat doar pretexte pentru a nu vota”, susține Mureșan.

Potrivit europarlamentarului, PSD ar fi încercat, în cele două săptămâni de negocieri și tensiuni politice, să afecteze celelalte partide.

„Intenția lor a fost să ne contamineze în aceste două săptămâni. E important că nu ne-am lăsat contaminați”, a mai transmis Siegfried Mureșan.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sală în timpul discursului lui Ilie Bolojan de la votul pentru Guvernul Mureșan. Președintele PNL a acuzat PSD că ține țara în blocaj.

Guvernul Siegfried Mureșan a picat miercuri în Parlament cu 182 de voturi „pentru”, 15 „împotrivă” și niciun vot anulat.