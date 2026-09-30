România, înaintea verdictului S&P privind ratingul. Nicușor Dan: Cifrele financiare sunt mult mai bune

„Cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an și acum șase luni. Și asta este statistică, nu este o chestiune subiectivă”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că acesta a fost unul dintre mesajele transmise în cadrul întâlnirilor cu investitorii și cu reprezentanții organismelor financiare care au împrumutat România.

Declarațiile vin înaintea unei evaluări importante pentru România. S&P Global Ratings urmează să anunțe pe 2 octombrie decizia privind ratingul suveran al țării. În prezent, România are calificativul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria „investment grade”. O eventuală retrogradare cu o treaptă ar duce România în categoria speculativă, cunoscută drept „junk”.

Nicușor Dan a invocat și existența unui consens politic pe principalele teme financiare, susținând că partidele pro-occidentale sunt de acord cu menținerea traiectoriei financiare și cu desemnarea unei persoane profesioniste la Ministerul Finanțelor.

„Dacă toți liderii politici spun că vom păstra traiectoria financiară, înseamnă că lucrul ăsta va întâmpla”, a afirmat președintele.

El a mai spus că România se află printre primele state europene dacă este analizat procentul contractelor semnate în raport cu sumele împrumutate și a menționat gradul de absorbție de 92% indicat pentru PNRR.

„Asta e un mesaj pe care l-am dat în mai multe întâlniri cu investitorii, pentru că e normal să îi asigurăm”, a mai declarat Nicușor Dan, adăugând că realitatea din teren poate fi diferită de imaginea prezentată „într-o manieră mai alarmistă” în unele surse media sau pe rețelele sociale.