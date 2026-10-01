Nicușor Dan, în fața unui nou impas. Două scenarii pentru formarea Guvernului, premier tehnocrat sau rocadă guvernamentală

Președintele Nicușor Dan va desemna luni al patrulea premier, după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pe care acesta a anunțat-o miercuri. În același timp, șeful statului le-a cerut deja partidelor să nu coopteze AUR la guvernare.

Potrivit surselor MEDIAFAX, partidele negociază viitorul Guvern și posibilitățile care există pe masă pentru ca acesta să treacă într-un final, iar două scenarii există în acest moment: un premier tehnocrat cu miniștri politici și o rocadă guvernamentală.

Prima variantă discutată tot mai mult este cea a unui premier tehnocrat, cu miniștri politici. Este scenariul analizat și înainte ca președintele să îl desemneze pe Siegfried Mureșan.

De această dată, mai mulți lideri politici par să fie deschiși către varianta unui premier din afara politicii, deși acesta nu ar fi neapărat străin de partide.

În discuții au fost menționate persoane apropiate de zona economică, inclusiv ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Au fost invocate și nume din Banca Națională a României.

O altă variantă luată în calcul este rocada guvernamentală, prin păstrarea premierului și schimbarea doar a miniștrilor. În acest scenariu, potrivit informațiilor care vin din mediul politic, social-democrații își doresc să fie primii care intră în rocadă.

Aceeași variantă era dorită și de liberali, cel puțin înainte ca Siegfried Mureșan să nu obțină voturile necesare în Parlament pentru învestirea Guvernului.

Potrivit surselor politice, în acest sfârșit de săptămână, la Palatul Cotroceni sau telefonic, președintele va avea discuții informale cu liderii partidelor.

Scopul este ca până luni, când Nicușor Dan a anunțat deja că va desemna un premier, lucrurile să fie clare și să nu mai existe probleme de comunicare între președinte și liderii formațiunilor politice.

Guvernul Mureșan nu a obținut voturile necesare

Anunțul a venit din partea președintelui la scurt timp după ce Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a fost învestit miercuri de plenul reunit al Parlamentului.

Din totalul de 464 de parlamentari, 321 au fost prezenți la ședință, iar 197 de voturi au fost valabil exprimate. Guvernul a primit 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”. Pentru învestire era nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor, respectiv de cel puțin 233 de voturi pentru.

Nicușor Dan desemnează luni un nou premier

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri seară că la următoarele consultări va condiționa partidele să nu coopteze AUR la guvernare.

Aflat într-o deplasare în Cehia, pentru discuții diplomatice, acesta a spus că o eventuală participare a AUR la guvernare ar afecta relația României cu partenerii externi.

„Din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții, o prezență AUR la guvernare ar afecta relațiile cu partenerii noștri și pe partea de securitate, și pe partea de UE. România nu-și permite asta în momentul acesta”, a precizat Nicușor Dan, miercuri seară.

„România nu îşi permite asta în momentul ăsta şi ăsta e mandatul pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni”, a adăugat președintele.

Nicușor Dan a anunțat că va convoca partidele la Palatul Cotroceni luni și că, după consultări, va nominaliza un nou premier.

„Voi convoca partidele la Cotroceni luni, iar după-amiază voi nominaliza un premier. Cer partidelor să lase de la ele, cât să se ajungă la acest consens. Îi asigur pe români că voi păstra direcția pro-occidentală”, a declarat președintele.