Prima pagină » Economic » Reducerea accizei la motorină, prelungită. Cât se economisește la 1.000 de litri

Reducerea accizei la motorină, prelungită. Cât se economisește la 1.000 de litri

Reducerea de 25% a accizei la motorină va fi menținută în perioada 1-15 octombrie, a anunțat joi ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Decizia vine în contextul în care cotațiile internaționale pentru motorină se mențin peste nivelul de referință.
Reducerea accizei la motorină, prelungită. Cât se economisește la 1.000 de litri
Sursa foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
01 oct. 2026, 11:26, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Reducerea accizei se menține în octombrie

„Menținem reducerea de 25% a accizei la motorină și în perioada 1-15 octombrie”, a anunțat Nazare, pe Facebook.

Ministrul interimar al Finanțelor a explicat că prețul carburanților se resimte atât în bugetele populației, cât și în costurile companiilor, în special în transport, logistică și lanțurile de aprovizionare.

„De aceea, în condițiile în care presiunile de pe piața internațională se mențin, continuăm să folosim mecanismul de ajustare prevăzut de lege. Pentru prima jumătate a lunii octombrie, reducerea accizei la motorina standard rămâne la 25%, ceea ce înseamnă o diminuare de aproximativ 701 lei pentru fiecare 1.000 de litri”, a precizat Nazare.

Decizia, luată după evaluarea pieței

Potrivit ministrului, decizia a fost luată pe baza indicatorilor de piață și a evaluării bilunare. Cotațiile internaționale pentru motorină rămân semnificativ peste nivelul de referință, iar această presiune se reflectă și în prețurile interne.

„Scopul intervenției este să limităm, pe cât posibil, propagarea acestor costuri în economie”, a transmis Nazare.

Ministrul interimar a subliniat că un preț mai ridicat al motorinei nu afectează doar costul alimentării la pompă, ci poate duce la creșterea costurilor pentru transportul mărfurilor și producție și, în final, la prețuri mai mari pentru consumatori.

Situația va fi analizată la fiecare două săptămâni

Nazare a precizat că mecanismul va fi reevaluat periodic, în funcție de evoluția prețurilor și a indicatorilor de piață.

„Este important însă ca astfel de măsuri să rămână bine calibrate și să răspundă evoluțiilor reale ale pieței. De aceea, vom continua să analizăm situația la fiecare două săptămâni și să ajustăm mecanismul în funcție de date”, a spus Nazare.

Acesta a mai afirmat că intervențiile trebuie să limiteze efectele presiunilor externe asupra populației și economiei, „păstrând în același timp echilibrul bugetar”.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
GSP.ro
SURSE | Vicepreședintele USR Dâmbovița Alexandru Munteanu a fost reținut de DIICOT în dosarul încălcării embargoului impus Belarusului de către UE
Gandul
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Tensiunea arterială după 40, 50 și 60 de ani: ce valori sunt normale și când trebuie mers la medic
CSID
Vrei să faci detailing auto acasă? Lidl are mașina de lustruit PARKSIDE la 129 de lei
Promotor