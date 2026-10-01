Reducerea accizei la motorină, prelungită. Cât se economisește la 1.000 de litri

Reducerea accizei se menține în octombrie

„Menținem reducerea de 25% a accizei la motorină și în perioada 1-15 octombrie”, a anunțat Nazare, pe Facebook.

Ministrul interimar al Finanțelor a explicat că prețul carburanților se resimte atât în bugetele populației, cât și în costurile companiilor, în special în transport, logistică și lanțurile de aprovizionare.

„De aceea, în condițiile în care presiunile de pe piața internațională se mențin, continuăm să folosim mecanismul de ajustare prevăzut de lege. Pentru prima jumătate a lunii octombrie, reducerea accizei la motorina standard rămâne la 25%, ceea ce înseamnă o diminuare de aproximativ 701 lei pentru fiecare 1.000 de litri”, a precizat Nazare.

Decizia, luată după evaluarea pieței

Potrivit ministrului, decizia a fost luată pe baza indicatorilor de piață și a evaluării bilunare. Cotațiile internaționale pentru motorină rămân semnificativ peste nivelul de referință, iar această presiune se reflectă și în prețurile interne.

„Scopul intervenției este să limităm, pe cât posibil, propagarea acestor costuri în economie”, a transmis Nazare.

Ministrul interimar a subliniat că un preț mai ridicat al motorinei nu afectează doar costul alimentării la pompă, ci poate duce la creșterea costurilor pentru transportul mărfurilor și producție și, în final, la prețuri mai mari pentru consumatori.

Situația va fi analizată la fiecare două săptămâni

Nazare a precizat că mecanismul va fi reevaluat periodic, în funcție de evoluția prețurilor și a indicatorilor de piață.

„Este important însă ca astfel de măsuri să rămână bine calibrate și să răspundă evoluțiilor reale ale pieței. De aceea, vom continua să analizăm situația la fiecare două săptămâni și să ajustăm mecanismul în funcție de date”, a spus Nazare.

Acesta a mai afirmat că intervențiile trebuie să limiteze efectele presiunilor externe asupra populației și economiei, „păstrând în același timp echilibrul bugetar”.