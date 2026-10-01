Bursa de la București a crescut cu aproape 33% în primul semestru. Capitalizarea a ajuns la 669 miliarde de lei

ASF anunță joi că, într-un context economic și financiar caracterizat în continuare de incertitudine, piața de capital din România a consemnat în primul semestru al anului 2026 creșteri ale indicatori de la Bursa de Valori București, ale capitalizării și ale activității de tranzacționare.

Indicele BET a înregistrat, în primul semestru al anului, un avans de 32,93% și toți indicii bursieri locali consemnau evoluții pozitive.

Capitalizarea bursieră a pieței reglementate a ajuns la 669,28 miliarde de lei la 30 iunie 2026, față de 523,11 miliarde de lei la sfârșitul anului 2025, ceea ce corespunde unei creșteri de aproximativ 27,94% în primul semestru. Comparativ cu finalul lunii iunie 2025, avansul capitalizării a fost de 68,94%.

Și activitatea de tranzacționare a înregistrat o dinamică pozitivă. Valoarea totală tranzacționată pe piața reglementată și pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare a ajuns la 26,26 miliarde de lei, în creștere cu 29,28% față de primul semestru al anului trecut. Numărul total al tranzacțiilor a fost de 1.736.136, cu 56,24% peste nivelul din perioada similară a anului 2025.

Acțiunile au reprezentat principala categorie de active tranzacționate, cu o valoare de aproximativ 13,89 miliarde de lei, respectiv 52,87% din valoarea totală tranzacționată la BVB în primul semestru.

Creșterile de pe piața de capital au avut loc într-un context economic dificil. PIB-ul României a stagnat în trimestrul al doilea față de trimestrul precedent și a fost cu 2% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce inflația a ajuns la 9,2% în iunie, iar costurile de finanțare ale statului au rămas ridicate.

Potrivit ASF, perspectivele pentru perioada următoare sunt influențate de evoluțiile macroeconomice interne și internaționale, condițiile de finanțare și incertitudinile geopolitice.