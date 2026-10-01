Petrolul se ieftinește. Arabia Saudită găsește o cale de a ocoli blocajul din Ormuz

Temerile că războiul cu Iranul și blocarea Strâmtorii Ormuz ar putea reduce cantitatea de petrol disponibilă pe piața mondială încep să se atenueze. Arabia Saudită folosește o rută alternativă pentru exporturile sale, ceea ce a permis reluarea unor transporturi și a redus presiunea asupra aprovizionării.

Contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare în decembrie au coborât joi cu 1,09%, la 96,96 dolari pe baril, potrivit CNBC. Acestea stabilesc în prezent prețul la care petrolul va fi cumpărat sau vândut la o dată viitoare, fiind urmărite ca indicator al așteptărilor pieței.

De asemenea, petrolul american West Texas Intermediate (WTI), unul dintre principalele tipuri de țiței folosite ca reper pentru prețurile din SUA, s-a ieftinit cu 1,32%, la 89,24 dolari pe baril, pentru contractele cu livrare în noiembrie.

Arabia Saudită ocolește Strâmtoarea Ormuz

Arabia Saudită a reluat încărcarea petrolierelor în portul Yanbu, la Marea Roșie, după repornirea conductei East-West. Cunoscută și sub numele de Petroline, conducta traversează țara de la est la vest și transportă țițeiul din zonele petroliere din apropierea Golfului Persic până la coasta Mării Roșii.

Astfel, petrolul poate fi încărcat în nave la Yanbu și trimis către piețele internaționale fără ca petrolierele să mai treacă prin Strâmtoarea Ormuz.

Conducta nu funcționează încă la capacitate maximă, însă redeschiderea sa permite Arabiei Saudite să mențină o parte din exporturi în ciuda blocajului din Ormuz.

David Morrison, analist senior de piață la brokerul britanic Trade Nation, a explicat importanța acestei rute: „Conducta a făcut mare parte din munca grea atunci când a fost vorba despre scoaterea țițeiului din Golf”.

El a precizat însă că posibilitățile de transport sunt încă limitate.

Analiștii spun că această conductă este departe de a funcționa la capacitate maximă. Dar faptul că este deschisă oferă o oarecare ușurare și a contribuit la scăderea prețurilor petrolului”, a adăugat expertul britanic.

Exporturile de țiței își revin, carburanții rămân în urmă

Potrivit grupului bancar UOB, cu sediul în Singapore, livrările de țiței din Orientul Mijlociu se apropie de nivelurile înregistrate înainte de război. Revenirea este însă mai lentă în cazul produselor obținute prin rafinarea petrolului, precum benzina și motorina, iar aprovizionarea cu benzină rămâne în urmă.

Producătorii importanți din Orientul Mijlociu au exportat în septembrie aproximativ 16,3 milioane de barili de țiței pe zi, cel mai ridicat nivel de la începutul războiului SUA-Israel cu Iranul, conform datelor Kpler, companie specializată în monitorizarea transporturilor și a piețelor de mărfuri. În februarie, înainte de izbucnirea conflictului, exporturile ajungeau însă la aproximativ 19,5 milioane de barili pe zi.

Arabia Saudită a contribuit semnificativ la această revenire, trimițând pe piața internațională mult mai mult țiței decât în august.

O soluție de durată este încă departe

Situația se poate schimba însă rapid dacă războiul cu Iranul se prelungește și Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. O mare parte din petrolul produs în regiune depinde în continuare de această rută pentru a ajunge către restul lumii.

Oficiali americani și iranieni au purtat luni discuții indirecte, prin intermediari, în timpul Adunării Generale a ONU de la New York. Cele două părți nu au ajuns însă la o înțelegere care să pună capăt conflictului.

Între timp, secretarul de stat american Marco Rubio a cerut delegației iraniene aflate în Statele Unite să părăsească țara după încheierea Adunării Generale a ONU, un nou semn al dificultăților în relațiile dintre Washington și Teheran.