Statele din G7 cer Iranului să oprească sprijinul militar pentru rebelii Houthi

„Condamnăm în cei mai puternici termeni atacurile continue și inacceptabile desfășurate de Houthi în Yemen și împotriva Regatului Arabiei Saudite”, au transmis miniștrii de Externe din Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Statele Unite ale Americii, care formează G7.

Apelul a fost formulat în marja Adunării Generale a ONU, la New York.

G7 le-a cerut, de asemenea, rebelilor Houthi să renunțe imediat la acțiunile militare și la atacurile asupra navelor comerciale.

„Facem apel la Houthi să înceteze imediat toate acțiunile militare, toate amenințările și atacurile împotriva transportului maritim civil și să revină cu bună-credință la procesul politic”, se arată în declarația comună.

Confruntările se intensifică

Apelul G7 vine în timp ce confruntările din Yemen se intensifică. Potrivit informațiilor transmise de forțele guvernului yemenit, recunoscut internațional, coaliția condusă de Arabia Saudită a lansat noi atacuri aeriene asupra unor poziții Houthi din vestul provinciei Taiz, vizând, potrivit acestora, poziții, concentrări de luptători și depozite de arme.

Loviturile au loc după mai multe zile de confruntări intense în vestul Yemenului. Arabia Saudită a efectuat sute de atacuri aeriene în ultimele zile împotriva pozițiilor Houthi, în timp ce rebelii au continuat ofensiva și au încercat să își consolideze controlul asupra zonelor strategice din apropierea coastei Mării Roșii.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb, obiectivul principal al rebelilor

Zona Taiz este una dintre principalele fronturi ale conflictului. Forțele guvernamentale yemenite, sprijinite de Arabia Saudită, încearcă să oprească înaintarea Houthi către coasta Mării Roșii și către strâmtoarea Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute maritime dintre Marea Roșie și Golful Aden.

În ultimele zile, Houthi au obținut câștiguri teritoriale importante în vestul Yemenului, inclusiv în apropierea portului Mocha și a unor insule strategice din Marea Roșie. Avansul grupării, susținută de Iran, a crescut îngrijorarea privind securitatea navigației și transporturile de energie.

Escaladarea conflictului are deja efecte asupra rutelor comerciale.

În acest context, Marea Britanie a acceptat să ofere Arabiei Saudite sprijin militar limitat, printr-un avion de realimentare aer-aer al Royal Air Force. Misiunea este prezentată drept una defensivă și ar urma să fie desfășurată pentru o perioadă limitată.

Și Uniunea Europeană analizează consolidarea prezenței sale maritime în regiune. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că operațiunea navală ASPIDES, care protejează transportul maritim în Marea Roșie, are nevoie de mai multe nave și mijloace aeriene pentru a face față nivelului crescut al amenințărilor.