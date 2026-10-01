„Așteptăm să revină cu picioarele pe pământ”. „Planul” AUR, după declarațiile lui Nicușor Dan

Peiu a reacționat la Antena 3 CNN, după cea mai recentă declarație a șefului statului. Potrivit lui, președintele trebuie să înțeleagă „cum arată aritmetica parlamentară”.

Liderul AUR a susținut că, potrivit Constituției, președintele nu are dreptul să aleagă partidele care formează majoritatea. El i-a cerut lui Nicușor Dan să nu mai facă diferențe între românii care votează un partid sau altul.

„Și în general, cred că ar trebui să fie mult mai atent la ce se întâmplă în viața reală. Poate i-ar face bine un contact mai prelungit cu realitatea”, a spus Peiu.

Anticipate, „singura soluție democratică”

Moderatorul l-a întrebat dacă AUR se va apropia de PNL.

Peiu a spus că toți ar trebui să se apropie de regulile democratice, nu de un anumit partid. El a salutat faptul că și liberalii au ajuns la concluzia că președintele trebuie să-și înțeleagă rolul. Potrivit lui, statele europene și occidentale, pe care președintele le invocă des, aleg o singură soluție într-un asemenea blocaj politic: alegerile anticipate.

„Asta nu înseamnă că mâine ne ducem să facem un guvern cu PNL”, a precizat liderul AUR.

Mesaj pentru PSD

Despre social-democrați, Peiu a spus că aceștia trebuie să decidă singuri ce fac.

„Până la urmă PSD trebuie să se decidă dacă alege să participe la această siluire a regulilor democratice împreună cu Nicușor Dan sau are vreo autonomie decizională”, a declarat el.

Liderul senatorilor AUR a adăugat că partidul său nu are de ce să intervină în decizia PSD.

Președintele Nicușor Dan a respins din nou, miercuri seară, ideea alegerilor anticipate, la finalul vizitei oficiale în Cehia.

Declarația a venit după ce Parlamentul a respins Guvernul Mureșan, care a strâns 182 de voturi, față de 233 necesare.

Potrivit președintelui, anticipatele ar însemna cinci luni fără rectificare bugetară, deci fără bani pentru ambulanțe și sănătate.

El a spus că investitorii care împrumută România au transmis clar „nu alegeri anticipate”, iar rezultatul, așteptat prin februarie, ar fi cam același ca acum.

„Nu ne jucăm cu soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere”, a declarat Nicușor Dan.