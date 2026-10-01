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Numele lui Alexandru Nazare, vehiculat pentru funcția de premier. „Este onorant”

Alexandru Nazare, ministru interimar al Finanțelor, a declarat joi, într-un interviu la TVR, că se simte onorat de faptul că numele său s-ar afla pe lista de posibili premieri de pe masa președintelui. Cu toate că a fost vehiculat de fiecare dată când se apropia o desemnare de la Palatul Cotroceni, oficialul mai spune că în această perioadă a ales să se axeze pe treburile de la ministerul pe care îl conduce.
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Coralia Frigea
01 oct. 2026, 21:39, Politic
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Alexandru Nazare, ministru interimar al Finanțelor în Guvernul Bolojan, a declarat joi, într-un interviu la TVR, că este onorat că numele său să fie vehiculat pentru funcția de premier. Cu doar câteva zile înainte ca Nicușor Dan să facă o desemnare, ministrul explică cum vede situația guvernamentală.

„Încerc să mă concentrez pe subiectele pe care le avem de gestionat la Ministerul Finanțelor și asta fac și în acest moment. Bineînțeles că e onorant ca numele meu să apară, să fie menționat în astfel de contexte. […] Ce pot să spun este că până acum am menținut o relație pe subiecte tehnice cu toate partidele, am avut o relație bună cu colegii din guvern de la toate partidele și cred că avem nevoie să ne punem de acord pe anumite măsuri care să constituie un plan credibil pe 2027 dincolo de subiectul nominalizării și investirii guvernului”, a declarat ministrul de Finanțe, într-un interviu la TVR 1.

În ce condiții renunță partidele la „liniile roșii”

Alexandru Nazare a mai spus și că România este într-un context bugetar dificil și, din această cauză, partidele s-ar putea flexibiliza în privința AUR.

„Nu suntem într-o situație comodă. România are mare nevoie de un guvern investit cât mai curând, dar nu vreau să discutăm astfel de scenarii”, a mai declarat ministrul interimar.

Condiția președintelui față de viitorul Guvern

Nicușor Dan a avut o singură cerință îndreptată către partide: să aibă o majoritate parlamentară care să nu aibă AUR în componentă. În discursul de miercuri, șeful statului și-a reafirmat această cerință.

„Din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții, o prezență AUR la guvernare ar afecta relațiile cu partenerii noștri și pe partea de securitate, și pe partea de UE. România nu-și permite asta în momentul acesta”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a declarat, imediat după ce Guvernul Mureșan a picat la vot, că va face o nouă desemnare luni, 5 octombrie, după ce finalizează consultările cu partidele parlamentare, care vor avea loc la Palatul Cotroceni.

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