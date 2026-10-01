Incendiu de proporții la un centru de reciclare a gunoaielor. Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert

Un incendiu de proporții a izbucnit joi, 1 octombrie, la un centru de reciclare-sortare a deșeurilor din localitatea Șura Mică, județul Sibiu. Autoritățile au emis deja un mesaj RO-Alert prin care avertizează populația din zona despre degajările mari de fum.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de 700 de metri pătrați, iar la fața locului, autoritățile încearcă să oprească extinderea flăcărilor. Inițial, focul se manifesta pe o suprafață de 200 de metri pătrați.

Autorități din trei județe, mobilizate la Șura Mică

După primul apel înregistrat la 112, s-au mobilizat trei autospeciale de stingere, o autocisternă, un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție. Ulterior, s-au mai alăturat, pe rând, în lupta cu flăcările:

încă o autospecială de stingere, o autospecială CBRN, precum și două autospeciale de stingere și o autospecială cu roboți din cadrul ISU Alba;

încă două autospeciale de stingere din cadrul ISU Brașov.

Cantitățile mari de gunoaie din centrul de colectare îngreunează munca pompierilor, care se luptă de ore bune pentru a lichida incendiul.