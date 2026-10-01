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Ziua trei de proteste pentru Georgescu. Susținătorii lui scandează în fața Arestului Central

Susținătorii lui Călin Georgescu protestează și joi, 1 octombrie, pentru a treia zi la rând, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile. Peste 450 de persoane s-au adunat în fața sediului Arestului Central din Capitală.
Ziua trei de proteste pentru Georgescu. Susținătorii lui scandează în fața Arestului Central
Coralia Frigea
01 oct. 2026, 22:19, Social
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Susținătorii lui Călin Georgescu protestează și joi, 1 octombrie, pentru a treia zi la rând, în fața sediului Arestului Central din Capitală. Ei sunt nemulțumiți pentru că fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile.

Multe persoane i-au scandat numele fostului candidat la alegerile prezidențiale, în speranța că acesta va scăpa de carceră.

Fanii lui Georgescu i-au luat-o înainte fostului candidat la prezidențiale și au venit să îi scandeze numele încă de dinainte să fie încarcerat.

Pe 29 septembrie, Călin Georgescu a fost arestat preventiv, cât timp procurorii DIICOT îl cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

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