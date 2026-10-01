Polonia prelungește controalele la frontierele cu Germania și Lituania. Avertismentul MAE

Polonia a decis să prelungească controalele la frontierele cu Germania și Lituania cu încă șase luni. Măsura a fost instituită în luna iulie a anului 2025 și ar avea ca scop reducerea migrației ilegale și creșterea securității naționale.

În același timp, Ministerul Afacerilor Externe din România atenționează cetățenii că timpii de așteptare pot crește considerabil la punctele de trecere a frontierei cu cele două țări.

De ce ia Polonia măsuri la două dintre cele mai importante granițe

Conform Ministerului de Interne din Polonia, măsurile intră în vigoare din 2 octombrie. De la instituirea controalelor, 4,5 milioane de persoane și 2,3 milioane de vehicule au fost verificate de autorități.

Ca rezultat al controalelor, Guvernul polonez anunță că peste 1.300 de persoane nu au avut voie să intre în țară, iar aproximativ 130 de persoane au fost reținute de autorități pentru trecerea ilegală a frontierei.

„În total, aproape 118.000 de persoane au fost implicate în activitățile de control, dintre care aproape 41.000 de ofițeri ai Poliției de Frontieră, peste 6.000 de ofițeri de poliție și peste 69.000 de militari”, a mai transmis ministerul din Polonia.

Ce fac românii care au probleme la granițele din Polonia

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor care se confruntă cu dificultăți în Polonia să apeleze la Ambasada României la Varșovia.