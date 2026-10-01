Alertă de urgență generală într-un avion care zbura între Dubai și Londra. Ce s-a întâmplat la bord

Incidentul s-a produs joi în timpul unui zbor Emirates de la Dubai la Londra, potrivit The Standard. Căpitanul avionului a declarat o urgență în timpul zborului și aparatul de zbor a fost redirecționat către Frankfurt.
Conform primelor informații, avionul Emirates EK31, care a decolat de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) joi, la ora locală 11:25, a transmis codul „squawk” 7700. Acesta este codul pentru o urgență generală.
Avionul și-a schimbat ruta, renunțând la destinația inițială, Londra Heathrow, în favoarea Aeroportului din Frankfurt.
Compania aeriană a anunțat ulterior că măsura a fost luată din cauza unei urgențe medicale care viza un pasager aflat la bord.
„Emirates confirmă că zborul EK31 de la Dubai la Londra Heathrow a fost redirecționat către Frankfurt pe 1 octombrie, din cauza unei urgențe medicale care a implicat un pasager de la bord. Echipajul nostru de cabină a acordat asistență în timpul zborului, iar la sosire a fost organizat suport medical. Aeronava a aterizat în siguranță la Frankfurt, unde pasagerul a debarcat pentru a primi îngrijiri medicale suplimentare”, a transmis un purtător de cuvânt.
Probabil, avionul își va relua călătoria către Londra Heathrow joi seara.
„Ne cerem scuze clienților pentru întârziere. Sănătatea și siguranța pasagerilor și a echipajului nostru reprezintă întotdeauna prioritatea noastră absolută”, a precizat purtătorul de cuvânt.
O imagine a traiectoriei de zbor, distribuită de site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24, a arătat cum aeronava și-a schimbat rapid cursul în timp ce se îndrepta spre Frankfurt.
Alerta a apărut la doar o zi după ce un avion Flydubai a fost implicat într-un incident incredibil. Avionul care zbura de la Dubai spre Tel Aviv a declanșat o alertă de securitate în timp ce survola Arabia Saudită. Aeronava a transmis succesiv două coduri de urgență, iar avioane de luptă israeliene au fost trimise în apropierea sa. La bord se aflau 174 de pasageri.
Aeronava a deviat de la traseu și a aterizat în cele din urmă pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite. Ulterior, s-a aflat că pilotul a fost atacat și înjunghiat de copilotul care ar fi intenționat să prăbușească avionul.
Pilotul a reușit să deschidă ușa cabinei și agresorul a fost imobilizat de pasageri. Tot ei, au reușit să oprească prăbușirea și să aterizeze avionul în condiții de siguranță.