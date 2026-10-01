Alertă de urgență generală într-un avion care zbura între Dubai și Londra. Ce s-a întâmplat la bord

Incidentul s-a produs joi în timpul unui zbor Emirates de la Dubai la Londra, potrivit The Standard. Căpitanul avionului a declarat o urgență în timpul zborului și aparatul de zbor a fost redirecționat către Frankfurt.

Conform primelor informații, avionul Emirates EK31, care a decolat de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) joi, la ora locală 11:25, a transmis codul „squawk” 7700. Acesta este codul pentru o urgență generală.

Avionul și-a schimbat ruta, renunțând la destinația inițială, Londra Heathrow, în favoarea Aeroportului din Frankfurt.

Avion deviat de la traseu din cauza unei urgențe medicale

Compania aeriană a anunțat ulterior că măsura a fost luată din cauza unei urgențe medicale care viza un pasager aflat la bord.

„Emirates confirmă că zborul EK31 de la Dubai la Londra Heathrow a fost redirecționat către Frankfurt pe 1 octombrie, din cauza unei urgențe medicale care a implicat un pasager de la bord. Echipajul nostru de cabină a acordat asistență în timpul zborului, iar la sosire a fost organizat suport medical. Aeronava a aterizat în siguranță la Frankfurt, unde pasagerul a debarcat pentru a primi îngrijiri medicale suplimentare”, a transmis un purtător de cuvânt.

Avionul își va relua călătoria către Londra

Probabil, avionul își va relua călătoria către Londra Heathrow joi seara.

„Ne cerem scuze clienților pentru întârziere. Sănătatea și siguranța pasagerilor și a echipajului nostru reprezintă întotdeauna prioritatea noastră absolută”, a precizat purtătorul de cuvânt.

O imagine a traiectoriei de zbor, distribuită de site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24, a arătat cum aeronava și-a schimbat rapid cursul în timp ce se îndrepta spre Frankfurt.

Un alt incident

Alerta a apărut la doar o zi după ce un avion Flydubai a fost implicat într-un incident incredibil. Avionul care zbura de la Dubai spre Tel Aviv a declanșat o alertă de securitate în timp ce survola Arabia Saudită. Aeronava a transmis succesiv două coduri de urgență, iar avioane de luptă israeliene au fost trimise în apropierea sa. La bord se aflau 174 de pasageri.

Aeronava a deviat de la traseu și a aterizat în cele din urmă pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite. Ulterior, s-a aflat că pilotul a fost atacat și înjunghiat de copilotul care ar fi intenționat să prăbușească avionul.

Pilotul a reușit să deschidă ușa cabinei și agresorul a fost imobilizat de pasageri. Tot ei, au reușit să oprească prăbușirea și să aterizeze avionul în condiții de siguranță.