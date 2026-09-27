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Miros misterios la bordul unui avion. Șapte însoțitori de zbor s-au simțit rău

Șapte însoțitori de zbor au acuzat greață și dureri de cap după ce un miros necunoscut a apărut la bordul unui avion spre Honolulu.
Miros misterios la bordul unui avion. Șapte însoțitori de zbor s-au simțit rău
Andreea Tobias
27 sept. 2026, 21:46, Știri externe
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Șapte însoțitori de zbor s-au simțit rău după ce un miros necunoscut a apărut la bordul unui avion spre Honolulu.

Incidentul a avut loc joi, 24 septembrie, pe zborul 803 Alaska Airlines, operat de Hawaiian Airlines, potrivit 1011now.com.

Avionul zbura de la Los Angeles la Honolulu.

Însoțitorii de zbor au acuzat greață și dureri de cap. Cauza mirosului nu a fost stabilită.

Echipajele de urgență au intervenit la Terminalul 1 al Aeroportului Internațional Daniel K. Inouye. Cei șapte au fost examinați la fața locului.

Potrivit serviciului medical de urgență din Honolulu, însoțitorii au refuzat transportul la spital.

Avionul, un Airbus A330, avea la bord 252 de pasageri și nouă membri ai echipajului. Hawaiian Airlines spune că aeronava a aterizat fără incidente.

Compania a precizat că însoțitorii au fost declarați apți de personalul medical. Niciun pasager nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Aeronava va fi inspectată înainte de a fi repusă în serviciu, a anunțat operatorul.

Un incident asemănător a avut loc pe 18 septembrie, pe un zbor Air Canada de la Washington spre Montreal. Echipajul a semnalat atunci o posibilă scurgere din toaletă sau din sistemul de deșeuri.

Mirosul a ajuns până în cabina de pilotaj. Avionul a aterizat la Montreal după un zbor de o oră și 46 de minute.

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