Un avion Airbus care se îndrepta către Paris a aterizat la München din cauza unui miros suspect

Incidentul s-a produs duminică seara. Un avion care zbura de la Beirut către aeroportul Charles de Gaulle din Paris a fost forțat să aterizeze la München din cauza unui „miros de ars în cabină”, potrivit Le Figaro.

Este vorba despre zborul AF565 operat de un avion Airbus A330 al companiei Air France. Zborul face legătura între Liban și Franța.

„Această decizie a fost luată în conformitate cu procedurile producătorului, cu directivele companiei aeriene și cu principiul precauției”, au transmis reprezentanții Air France.

Aeronava a aterizat la München la ora locală 20.18.

„După ce a fost atinsă limita de timp regulamentară de lucru pentru echipajele de zbor, restul zborului a fost anulat”, a mai transmis Air France, adăugând că a avut grijă de pasageri. Compania aeriană a precizat că „regretă inconvenientele cauzate de această situație și reiterează că siguranța clienților și a echipajelor reprezintă prioritatea absolută”.

Incidente peste incidente

Avioanele Airbus s-au confruntat cu mai multe probleme în ultimele săptămâni. Pe 20 decembrie, un zbor Air France de pe aeroportul Paris-Orly către Ajaccio a fost deviat către Lyon ca măsură de urgență.

În octombrie, o aeronavă A320 care zbura de la Cancún la New York a efectuat o aterizare de urgență la Tampa, Florida, după ce botul acesteia a căzut brusc. În urma acestui incident, Airbus a ordonat reținerea la sol a 6.000 de aeronave similare timp de câteva ore.