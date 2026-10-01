Eugen Tomac respinge alegerile anticipate: Nu avem nevoie de alegeri anticipate. Nu avem cum să-i facem un cadou lui Putin

Eurodeputatul Eugen Tomac a declarat joi seară, la Digi24, referitor la organizarea alegerilor anticipate, că „nu avem cum să-i facem un asemenea cadoul lui Putin”.

„România se află la răscruce, iar cheia se află în mâinile politicienilor responsabili în această țară. Sper că de data aceasta partidele și conducerea partidelor să pună pe primul loc interesul național. Sublinez interesul național a României și apoi interesul de partid, pentru că România are nevoie astăzi de oameni de stat care să-și asume decizii importante”, a declarat Tomac la Digi24.

Eurodeputatul spune că au fost deja încercate mai multe soluții „care nu au funcționat”.

„Am încercat soluții care nu au funcționat. Și cred că în momentul de față, și aici vreau să fiu cât se poate de clar, trebuie făcută distincția între ce cer cetățenii și ce spun unii lideri politici. Pentru că cetățenii sunt supărați și sunt supărați pe bună dreptate, au tot dreptul să folosească pârghiile democrației să ceară, de exemplu, o alegere anticipată.

Dar cred că politicienii trebuie să gândească foarte bine în ceea ce este proiectul alegerilor anticipate, pentru că ele nu sunt cheie rezolvării acestei crize. Din contra, ecuația de astăzi mă arată foarte clar că anticipatele doar prelungesc și adâncesc criza și, din punctul meu de vedere, acest scenariu trebuie editat. Și ca să fiu mult mai clar și cât se poate de limpede, nu avem nevoie de alegeri anticipate și nu avem cum să-i facem un asemenea cadoul lui Putin”, a spus Eugen Tomac.

Întrebat de ce consideră că alegerile anticipate ar putea fi un „cadou” pentru Vladimir Putin și dacă se teme că acestea ar putea duce la o schimbare a configurației Parlamentului, Tomac a spus că scrutinul nu ar rezolva actuala criză politică.

„Din punctul meu de vedere, alegerile anticipate în momentul de față nu rezolvă criza politică, ci o adâncesc, pentru că cu toții analizăm sondajele și vedem exact care este situația în societate și, pentru a depăși acest moment, avem nevoie de decizii raționale care vizează și urmăresc, în primul rând, interesul României. O adâncirea crizei n-ar servi decât celor care își doresc ca România să fie instabilă, vulnerabilă și cu aceste provocări pe care le simțim deja aproape regulat la frontierele noastre. Cred că acest lucru în momentul de față trebuie evitat. Alegerile anticipate sunt un cadoul pentru Putin. Asta este opinia mea și mă mențin cât se poate de seri”, a afirmat Tomac.

El a fost întrebat apoi dacă, în cazul unor alegeri anticipate, se teme că AUR ar putea deveni cel mai mare partid din Parlament sau dacă se referă la un alt tip de risc.

Tomac a spus că nu exclude ca partidele pe care le acuză că promovează „narativele lui Putin” să obțină un rezultat bun la eventualele alegeri.

„Nu este exclus ca torțele politice care promovează agresiv, insistent și iresponsabil narativele lui Putin să aibă un asemenea rezultat. Și acest lucru este de evitat în momentul de față”, a declarat Eugen Tomac.