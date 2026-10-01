Americanii trimit încă un portavion în apropierea Iranului. O forță navală de temut se adună în regiune

Un oficial american a declarat pentru Al Jazeera că portavionul USS Theodore Roosevelt a plecat de la baza sa din San Diego, împreună cu grupul său de luptă. Portavionul se îndreaptă către Orientul Mijlociu. El va avea misiuni în jurul Iranului.

Până la sfârșitul lunii noiembrie, trei portavioane și două grupuri de asalt amfibiu vor fi dislocate în zonă, a mai spus oficialul.

Americanii au o forță de temut în Orientul Mijlociu

Americanii au numeroși militari în Orientul Mijlociu. Experții estimează că armata americană are în regiune aproximativ 40.000 – 50.000 de militari, inclusiv personal civil.

Aviația americană a trimis în zonă circa 300 de aparate de zbor, în timp ce Marina SUA are în prezent două portavioane și cel puțin 15 distrugătoare. Forțele Navale ale SUA (U.S. Navy) au mobilizat o flotă impresionantă în apele din jurul Orientului Mijlociu, în special în Marea Arabiei, Marea Roșie și Golful Oman.

Pe lângă portavioane și distrugătoare, americanii mai au nave de desant amfibiu și infanterie marină dotate cu vehicule de debarcare și elicoptere grele pentru operațiuni rapide pe țărm.

US Navy mai are în zonă Nave de Luptă Litorale (LCS) și dragoare de mine.

Toate unitățile sunt distribuite în mai multe baze și operează sub coordonarea Comandamentului Central al SUA.

Războiul din Iran a provocat pierderi urașe

Războiul dintre SUA, alături de Israel, și Iran, a început pe 28 februarie 2026. Misiunea a primit numele de cod „Operațiunea Epic Fury”.

După mai bine de șapte luni de confruntări, războiul a provocat pierderi masive și a destabilizat piețele globale. Analizele făcute de experții militari americani au arătat militare că războiul a costat SUA peste 43 de miliarde de dolari.

Pe americani i-a costat foarte mult utilizarea masivă a rachetelor Patriot și THAAD. Acestea au fost folosite pentru a doborî dronele ieftine ale iranienilor care vizau bazele și unitățile americane din regiune.

În plus, războiul a blocat navigația în Strâmtoarea Ormuz ceea ce a perturbat grav comerțul global și a provocat o explozie a prețului petrolului.