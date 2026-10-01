Iranul pregătește răspunsul în caz de atac american. Ținte și în afara Orientului Mijlociu

Iranul pregătește un răspuns mai amplu și mai dur în cazul în care Statele Unite reiau atacurile militare la scară largă. Teheranul consideră totodată că negocierile au șanse mici de reușită.

Informațiile vin de la trei oficiali iranieni de rang înalt și de la o sursă apropiată discuțiilor, potrivit agenției Reuters.

Comandanții analizează țintele, zona geografică și momentul unui eventual răspuns.

Lista țintelor s-ar putea extinde dincolo de obiectivele americane. Ar putea fi vizate și țări care sprijină operațiunile SUA, chiar și în afara Orientului Mijlociu. Decizia finală nu a fost încă luată.

Doi oficiali spun că Teheranul a cerut aliaților din Liban, Yemen și Irak să fie pregătiți. Răspunsul coordonat s-ar întinde „de la Strâmtoarea Hormuz până la interesele SUA din regiune și din afara Orientului Mijlociu”.

Analistul Hamidreza Azizi, de la International Crisis Group, spune că Iranul pare hotărât să escaladeze. Teheranul nu mai vrea să răspundă simbolic.

Propunerea de șapte zile

Conflictul a început pe 28 februarie, cu atacuri americano-israeliene. Un armistițiu din 8 aprilie a încheiat războiul de 40 de zile, dar ostilitățile au continuat sporadic.

Săptămâna trecută, prin mediatori din Qatar, Iranul a propus încheierea luptelor în șapte zile. Teheranul cere ridicarea blocadei SUA asupra porturilor sale și deblocarea a cel puțin 12 miliarde de dolari.

Donald Trump a spus sâmbătă că a respins propunerea. Presa de stat iraniană afirmă însă că un răspuns american a ajuns marți la Teheran. Washingtonul ar vrea ca programul nuclear să intre în negocieri.

Un oficial iranian a declarat că un acord este „foarte puțin probabil”.

Teama de proteste

Conducerea iraniană se teme și de noi proteste, ca cele din ianuarie, provocate de criza economică. Atunci, autoritățile au reprimat manifestațiile, ucigând mii de oameni.

Blocada americană a oprit exporturile de petrol, principala sursă de venit a Iranului. Potrivit Amnesty International, peste 6.000 de oameni fuseseră arestați până în mai, de la începutul ostilităților.