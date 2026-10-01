Avertisment fără precedent pentru Rusia. Ce s-ar întâmpla dacă ar lovi o fabrică de arme din Europa

Declarația vine pe fondul unui număr tot mai mare de incidente suspecte la fabrici de armament din Europa, unele dintre acestea fiind atribuite Rusiei, potrivit POLITICO.

„Dacă Rusia va lovi fabricile noastre de pe teritoriile europene, atunci ar fi Articolul 5”, a declarat comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, pentru o televiziune poloneză, în marja unei reuniuni a Comisiei pentru apărare și securitate a Parlamentului European.

Rusia avertizează că fabricile de arme sunt ținte militare

Declarația lui Kubilius vine după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avertizat miercuri că „fabricile de arme din țările europene care produc armament pentru Ucraina sunt potențiale ținte militare pentru Rusia”.

În această săptămână, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a criticat dur Moscova, după ce Rusia a transmis Alianței o notă în care amenința cu escaladarea nucleară în legătură cu activitățile NATO din apropierea graniței sale.

Mai multe incidente suspecte în Europa

Tot în această săptămână, Estonia a anunțat că serviciile secrete ruse s-ar fi aflat în spatele atacului incendiar de luna trecută asupra companiei de armament Milrem Robotics.

Bulgaria, Polonia, Slovacia și alte țări investighează, de asemenea, incidente suspecte similare.

Un consilier al lui Kubilius, care a primit dreptul de a vorbi sub protecția anonimatului, a precizat că declarațiile comisarului se referă în mod specific la un bombardament aerian sau la un atac cu rachete asupra unei fabrici.

Declarația lui Kubilius stârnește deja reacții în NATO

Afirmația lui Kubilius este probabil să provoace îngrijorare în cadrul NATO, având în vedere sensibilitatea discuțiilor privind Articolul 5 și rolul nemilitar al Uniunii Europene în comparație cu cel al Alianței Nord-Atlantice.

„Când Kubilius va deveni secretar general al NATO, s-ar putea să poată spune ce declanșează sau nu Articolul 5”, a declarat un diplomat NATO.

NATO nu a răspuns imediat solicitării POLITICO de a comenta declarațiile.