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Franța crește bugetul apărării la 63,4 miliarde de euro în 2027, în ciuda presiunilor asupra finanțelor

Franța va majora bugetul apărării la 63,4 miliarde de euro în 2027, de la 57 de miliarde de euro în acest an, în ciuda presiunilor asupra finanțelor publice.
Franța crește bugetul apărării la 63,4 miliarde de euro în 2027, în ciuda presiunilor asupra finanțelor
Maria Nițu
01 oct. 2026, 18:22, Știri externe
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Franța își va majora bugetul pentru apărare în 2027, în ciuda situației foarte complicate privind finanțele publice, potrivit unui document obținut de POLITICO.

Guvernul francez urmează să prezinte joi bugetul pentru anul 2027, care prevede 63,4 miliarde de euro pentru cheltuieli militare, față de 57 de miliarde de euro în acest an.

Aproximativ 12% din această sumă va fi alocată descurajării nucleare, iar 43% va merge către achiziția și întreținerea echipamentelor militare.

Majorarea este, de fapt, direct proporțională cu creșterile prevăzute în legea privind programarea militară, adoptată în această vară.

„Pentru a ne asigura suveranitatea, guvernul intenționează să ne consolideze capacitățile militare prin comenzi suplimentare de echipamente majore (sisteme de apărare sol-aer, sisteme antidronă și inteligență artificială)”, se arată în document.

Datorită acestei decizii privind creșterea, bugetul apărării Franței se va dubla pe parcursul celor două mandate ale președintelui Emmanuel Macron, începute în 2017.

Ministerul Apărării este una dintre puținele instituții care vor primi mai mulți bani în 2027. Guvernul francez a decis pentru anul viitor o țintă de deficit de 5% din PIB, confirmând înghețarea majorității celorlalte bugete ministeriale la nivelurile din 2026.

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