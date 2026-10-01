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Un MiG-29 ucrainean a fost lovit de o rachetă rusească. Pilotul a murit în timpul misiunii

Un avion ucrainean MiG-29 a fost lovit de o rachetă rusească în timpul unei misiuni de luptă, iar pilotul, căpitanul Marat Mambetov, a murit după ce s-a catapultat.
Un MiG-29 ucrainean a fost lovit de o rachetă rusească. Pilotul a murit în timpul misiunii
Sursa foto: Ukrainian Air Force
Maria Nițu
01 oct. 2026, 18:56, Știri externe
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Un avion ucrainean MiG-29 a fost lovit de o rachetă rusească în timp ce executa o misiune de luptă, joi, pe 1 octombrie. Pilotul aeronavei s-a catapultat, dar nu a supraviețuit, potrivit informațiilor.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat incidentul pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Astăzi, 1 octombrie 2026, un alt apărător ucrainean a căzut la datorie. Aflat la manșa unui avion de vânătoare MiG-29, acesta executa lovituri cu rachete și bombe asupra forțelor de ocupație ruse pe un sector al frontului. În timpul misiunii de luptă, aeronava a fost lovită de o rachetă inamică. Pilotul s-a catapultat, dar, din păcate, nu a supraviețuit”, se arată în comunicat.

Forțele Aeriene au precizat și că pilotul era căpitanul Marat Mambetov, comandant de escadrilă în cadrul Brigăzii 40 de Aviație Tactică, unitate cunoscută sub numele de „Fantoma Kievului”.

„Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor apropiați lui Marat. El a apărat Ucraina până la ultima suflare”, au transmis Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Acesta nu este primul avion MiG-29 ucrainean pierdut în timpul unei misiuni de luptă în ultimele luni. Pe data de 10 august, un alt MiG-29 a fost pierdut în regiunea Odesa. Pilotul s-a catapultat în urma incidentului.

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