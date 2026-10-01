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Povestea incredibilă a zborului FlyDubai: un instalator a redresat avionul în picaj având informații de la serialele cu dezastre aviatice

Zborul FlyDubai care a fost la un pas de catastrofă are o poveste incredibilă. Pilotul înjunghiat de copilotul care intenționa să prăbușească avionul a reușit să deschidă ușa cabinei. În interior a intra și un pasager de profesie instalator. El l-a imobilizat pe agresor și a redresat avionul în picaj.
Povestea incredibilă a zborului FlyDubai: un instalator a redresat avionul în picaj având informații de la serialele cu dezastre aviatice
sursa foto: captură de ecran, X
Petru Mazilu
01 oct. 2026, 16:31, Social
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Zborul FlyDubai cu 174 de pasageri la bord s-a transformat dintr-un scenariu de coșmar într-o poveste incredibilă. Mai mulți oameni, fără pregătire în domeniile aviatic și securitate, au reușit să preîntâmpine producerea unei catastrofe. Ei l-au oprit și imobilizat pe copilotul care intenționa să prăbușească avionul, au redresat aparatul de zbor și apoi l-au dus în siguranță la sol.

Dintre personalele implicate, se distinge instalatorul israelian Yaniv Hayon. El a fost primul pasager care a intrat în cabina de pilotaj după ce pilotul rănit de agresor a reușit să deschidă ușa.

Împreună cu un medic stomatolog și cu câțiva membri ai echipajului, instalatorul l-a imobilizat pe copilotul care încerca să distrugă echipamentele de la bordul avionului. Totul pare a fi un film de acțiune. După lupta din cabină, instalatorul a văzut că avionul este în picaj. El a tras de manetă și a reușit să-l redreseze salvând astfel viața tuturor celor aflați la bord.

Ulterior, aterizarea de urgență a fost făcută de doi piloți care se aflau în avion pe post de pasageri. Și performanța lor este de lăudat deoarece avionul a fost deteriorat în momentul în care a intrat în picaj.

Mărturia instalatorului l-a lăsat cu gura căscată pe premierul israelian

Dezvăluirile incredibile au continuat după aterizare. Instalatorul a fost întrebat de premierul israelian Benjamin Netanyahu cum a știut ce are de făcut. Răspunsul l-a uluit pe premier: instalatorul a spus că a învățat manevrele de bază urmărind documentare și seriale TV despre dezastrele aviatice.

Instalatorul avea hainele pătate de sânge atunci când a fost așteptat și îmbrățișat de premierul israelian. El a fost primit ca un adevărat erou național în Israel. Și ceilalți participanți sunt lăudați în Israel, inclusiv pilotul indian care s-a luptat cu copilotul agresor. Pilotul înjunghiat este internat în spital în stare stabilă.

Incidentul, pe scurt

Incidentul incredibil s-a produs miercuri. Un avion Flydubai care zbura de la Dubai spre Tel Aviv a declanșat o alertă de securitate în timp ce survola Arabia Saudită. Aeronava a transmis succesiv două coduri de urgență, iar avioane de luptă israeliene au fost trimise în apropierea sa. La bord se aflau 174 de pasageri.

Aeronava a deviat de la traseu și a aterizat în cele din urmă pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite.

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