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Momente incredibile în avionul care a fost aproape de o prăbușire intenționată. Mărturiile pasagerilor

Momente incredibile au fost în avionul companiei Flydubai care a fost aproape de o prăbușire intenționată. Mărturiile pasagerilor au descris lupte în cabină între cei doi piloți și între pasageri și pilotul care ar fi intenționat să prăbușească avionul.
Momente incredibile în avionul care a fost aproape de o prăbușire intenționată. Mărturiile pasagerilor
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
30 sept. 2026, 15:54, Social
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Au apărut mai multe informații despre incidentul din interiorul avionului Flydubai care a fost la un pas de o catastrofă. Este vorba despre înregistrări video realizate de călători și de mărturiile acestora. În unele imagini apar oameni plini de sânge, inclusiv căpitanul care ar fi fost atacat cu un cuțit de copilot.

Pasagerii au relatat că mai mulți oameni, inclusiv membri ai echipajului, au reușit să intre în cabina în care cei doi piloți se luptau. Ei au ajutat la imobilizarea agresorului și au oprit o catastrofă. La final, în momentul în care avionul se pregătea de aterizare, pasagerii au început să aplaude.

Cine sunt piloții implicați în incidentul din cabina avionului

Se pare că al doilea pilot, cel care a provocat incidentul, este din Oman. Căpitanul avionului și victima agresiunii este din Emiratele Arabe Unite.

Conform informațiilor din mass-media israeliană, al doilea pilot a fost angajat de Flydubai cu mai puțin de un an în urmă. El a fost arestat. Avionul a fost dus în siguranță la sol de un al treilea pilot. Acestea se afla în avion fiind în timpul liber. Pilotul a fost ajutat la aterizare de alți doi pasageri, din Rusia și din Ucraina.

Anchetă de amploare în Israel

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, și ministrul Apărării, Israel Katz, au ordonat trimiterea de avioane militare în Arabia Saudită pentru a repatrierea pasagerilor israelieni.

În  prezent, liderii israelieni evaluează situația după preluarea controlului avionului. În paralel, serviciile israeliene investighează ipoteza unui atentat. Autoritățile israeliene au declarat jurnaliștilor că au reușit să prevină o catastrofă majoră.

Ca primă măsură, toate zborurile Flydubai care aterizează la aeroportul Ben-Gurion vor fi supuse unor controale mai stricte și vor fi direcționate către o zonă de parcare separată.

Incidentul din avion, pe scurt

Un avion Flydubai care zbura de la Dubai spre Tel Aviv a declanșat o alertă de securitate în timp ce survola Arabia Saudită. Aeronava a transmis succesiv două coduri de urgență, iar avioane de luptă israeliene au fost trimise în apropierea sa.

La bord se aflau aproximativ 180 de pasageri. Aeronava a deviat de la traseu și a aterizat în cele din urmă pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite.

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