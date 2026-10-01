Un bărbat cu dublă cetățenie britanică și iraniană, arestat în urma unui grav incident de securitate la o bază aeriană americană din Anglia

Bărbatul, în vârstă de 27 de ani a fost arestat joi la Londra, iar poliția a percheziționat două proprietăți din capitala Marii Britanii, a anunțat Poliția Antiteroristă într-un comunicat, relatează AP.

Duminică, cinci bărbați, toți cetățeni britanici din Londra, au fost arestați sub suspiciunea de deținere de explozibili și infracțiuni teroriste în apropierea bazei aeriene RAF Fairford, care a fost folosită de bombardierele americane pentru a ataca Iranul. Poliția a declarat un „incident major”, iar mai multe locuințe din satul Whelford, aflat în apropierea bazei, au fost evacuate.

Poliția din Gloucestershire a anunțat la momentul respectiv că o echipă specializată a armatei britanice în detectarea și neutralizarea munițiilor și dispozitivelor explozive examinează mai multe vehicule din zonă. Rezidenții evacuați au fost transportați la un centru de agrement din apropiere.

Suspecții au fost ulterior eliberați pe cauțiune.

Poliția declară că a găsit o cantitate de accelerator – benzină – în trei dube legate de cei cinci suspecți, dar nu și explozibili.

Vicki Evans, coordonatorul național principal pentru poliția antiteroristă, a declarat că ancheta „este extrem de complexă, iar echipele noastre specializate investighează mai multe linii de anchetă”.

„Așa cum am precizat, analizăm toate perspectivele posibile — inclusiv posibila implicare a unui stat străin”, a spus ea.

Iranul neagă implicarea

Prim-ministrul Andy Burnham a declarat că Regatul Unit vede „indicii puternice” că Iranul a jucat un rol în incident. Iranul neagă implicarea.

Baza, situată la 160 de kilometri vest de Londra, a fost folosită de bombardierele americane în timpul deceniilor de conflicte din Orientul Mijlociu, inclusiv în războiul din acest an cu Iranul.

Înalți oficiali americani au criticat decizia de a acorda eliberarea pe cauțiune a cinci suspecți, președintele Donald Trump spunând „Nu aș fi făcut asta”, iar secretarul de stat Marco Rubio a spus că mulți oameni au fost „tulburați” de această măsură.