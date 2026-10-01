SUA pun presiune pe Europa pentru a reduce prețul motorinei. Ce cere administrația Trump

Europa ar trebui să elibereze 120 de milioane de barili

Propunerea, înaintată de secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a fost prezentată ca alternativă la amenințarea lui Donald Trump de a impune o interdicție generală asupra exporturilor de motorină din SUA.

Potrivit propunerii, guvernele statelor UE ar urma să elibereze 120 de milioane de barili de motorină din rezervele strategice naționale într-o perioadă de 180 de zile, a declarat pentru POLITICO un oficial guvernamental dintr-o țară europeană.

Cantitatea ar reprezenta mult peste o treime din cele aproximativ 315 milioane de barili de motorină pe care țările UE îi aveau în rezerve în luna iunie, potrivit datelor Eurostat.

Germania, Franța, Italia, Spania și Polonia dețin cele mai mari rezerve dintre statele membre, arată datele disponibile.

Casa Albă analiza posibilitatea de a cere Uniunii Europene să își folosească rezervele de motorină pentru a crește oferta la nivel mondial și, astfel, pentru a reduce prețurile, a relatat marți POLITICO.

Un oficial al guvernului german a confirmat joi că Statele Unite au contactat Berlinul în legătură cu această chestiune.

Franța, printre țările contactate de SUA

Germania nu a fost singura țară abordată de administrația americană. Reuters a relatat că și Franța a fost contactată în legătură cu planul, în timp ce un al treilea stat membru important al UE a fost, de asemenea, abordat bilateral în Statele Unite săptămâna trecută, potrivit unui alt oficial european de rang înalt din domeniul energiei.

„A fost foarte ipotetic: «Ce părere aveți despre ideea ca Europa să elibereze o parte din rezerve pentru a reduce prețurile și a pune presiune asupra ofertei?»”, a declarat oficialul despre propunerea primită.

Alternativă la interdicția exporturilor americane

Wright, alături de industria americană de petrol și gaze, se opune unei interdicții asupra exporturilor unuia dintre cele mai căutate produse petroliere din lume.

Propunerea este văzută ca o încercare de a găsi o alternativă la o astfel de măsură drastică.

La o conferință de presă de joi, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, nu a confirmat dacă UE a primit solicitarea lui Wright. Ea a precizat însă că orice eliberare a rezervelor ar fi convenită doar prin intermediul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), instituție care coordonează politica energetică a statelor dezvoltate și care a supervizat o eliberare de rezerve la începutul lui 2026.

Trump nu renunță la ideea interdicției

Între timp, președintele Donald Trump a confirmat miercuri că administrația sa ia în continuare în calcul interzicerea exporturilor de motorină.

„Mă gândesc la asta”, a spus Trump la un eveniment desfășurat în Biroul Oval. El a afirmat că discută frecvent despre această măsură cu secretarul pentru Energie, Chris Wright, și cu secretarul pentru Interne, Doug Burgum.

Trump a explicat că o restricționare a exporturilor ar putea determina scăderea prețului motorinei, dar ar putea duce la creșterea celui al benzinei.

Wright, care s-a aflat miercuri alături de Trump în Biroul Oval, a declarat că administrația americană va anunța în curând măsuri menite să reducă prețurile motorinei.

„Veți auzi anunțuri din partea prietenilor noștri din Europa despre noi cantități de motorină care vor ajunge pe piață și care vor determina o scădere semnificativă a prețurilor motorinei”, a declarat Wright.