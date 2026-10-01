Taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B, blocată de un al doilea judecător federal din SUA

Decizia vine după ce o instanță federală din Boston a suspendat anterior aplicarea taxei într-un dosar separat.

Judecătorul federal Haywood Gilliam, din Oakland, California, a stabilit miercuri că Serviciul pentru Cetățenie și Imigrație al SUA (USCIS) și Departamentul de Stat nu au respectat procedurile necesare înainte de introducerea taxei de 100.000 de dolari, potrivit Reuters.

Gilliam, numit în funcție de fostul președinte democrat Barack Obama, a admis cererea unei coaliții formate din sindicate, angajatori și organizații nonprofit. Acestea au contestat în instanță măsura administrației Trump și au solicitat suspendarea aplicării sale până la soluționarea procesului.

Decizia nu reprezintă însă o soluționare definitivă a disputei privind taxa pentru vizele H-1B.

Taxa pentru vizele H-1B, contestată în mai multe procese

Taxa de 100.000 de dolari fusese deja suspendată temporar în luna iunie de un judecător federal din Boston, într-un proces intentat de 20 de state americane. În iulie, o instanță federală de apel din Boston a refuzat să ridice suspendarea.

Între timp, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a început în august demersurile pentru adoptarea unei taxe permanente de aproximativ 103.000 de dolari. Odată finalizată, noua taxă ar putea fi, la rândul său, contestată în instanță, însă pe baza unor argumente juridice diferite.

Procesele actuale se concentrează în special pe întrebarea dacă președintele SUA are autoritatea de a stabili unilateral o asemenea taxă.

Taxa de 100.000 de dolari trebuia inițial să expire pe 21 septembrie, însă președintele Donald Trump a decis recent să îi prelungească aplicarea cu încă un an.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta decizia judecătorească.

Vizele H-1B, importante pentru companiile de tehnologie

Programul H-1B permite companiilor americane să angajeze lucrători străini specializați în domenii care necesită pregătire profesională avansată. Companiile de tehnologie se numără printre cei mai importanți utilizatori ai programului.

Statele Unite aprobă anual 65.000 de vize H-1B, la care se adaugă alte 20.000 pentru lucrătorii care dețin diplome de studii superioare. Vizele pot fi acordate pentru perioade cuprinse între trei și șase ani.

Înainte de măsura introdusă de Trump, costurile asociate vizelor H-1B erau, în funcție de situație, de aproximativ 2.000 până la 5.000 de dolari. Noua taxă de 100.000 de dolari reprezintă astfel o creștere semnificativă a costului pentru angajatorii care vor să recruteze lucrători străini.

Administrația Trump susține taxa pentru vizele H-1B

În justificarea măsurii, administrația Trump a invocat atribuțiile președintelui în domeniul imigrației și posibilitatea de a restricționa intrarea anumitor cetățeni străini atunci când aceasta ar fi considerată contrară intereselor Statelor Unite.

Trump a susținut că unele companii au abuzat de programul H-1B și au înlocuit lucrători americani cu angajați străini mai ieftini.

Administrația americană a anunțat, de asemenea, verificări suplimentare pentru solicitanții de vize H-1B și a propus modificarea sistemului de selecție, astfel încât să fie avantajați lucrătorii cu niveluri mai ridicate de calificare și salarii mai mari.

În paralel, Camera de Comerț a SUA a intentat un al treilea proces împotriva taxei. Organizația face apel după ce un judecător a respins argumentele potrivit cărora președintele nu avea autoritatea de a impune taxa.