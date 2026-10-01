Parlamentul Noii Zeelande a fost dizolvat. A început oficial campania pentru alegerile din noiembrie

Scrutinul se anunță unul disputat între coaliția de centru-dreapta aflată la guvernare și un bloc de stânga condus de Partidul Laburist.

Ultima ședință a Parlamentului a avut loc pe 23 septembrie, iar partidele își concentrează campania pe teme precum costul vieții, gestionarea economiei și serviciile publice.

Cursa dintre dreapta și stânga

Un sondaj 1News-Verian publicat în această săptămână indică o posibilă majoritate pentru o coaliție de stânga, cel mai probabil condusă de Partidul Laburist.

Potrivit sondajului, blocul de stânga ar putea obține 65 de mandate, în timp ce actuala coaliție formată din National, ACT și New Zealand First ar ajunge la 59 de locuri.

Rezultatele sondajelor trebuie însă privite în contextul sistemului electoral din Noua Zeelandă, unde formarea guvernelor de coaliție este obișnuită, scrie Reuters.

Partidele mici pot decide viitorul guvern

Noua Zeelandă utilizează un sistem electoral proporțional mixt, cunoscut sub denumirea de Mixed Member Proportional (MMP). Sistemul a fost introdus în urmă cu aproximativ trei decenii și a făcut ca partidele mai mici să aibă un rol important în formarea majorităților parlamentare.

Parlamentul are, în mod normal, 120 de mandate. Numărul acestora poate crește însă atunci când un partid câștigă mai multe mandate în circumscripții decât proporția de locuri la care ar avea dreptul în funcție de votul național pentru partid.

În acest context, Opportunity Party, o formațiune centristă înființată în urmă cu aproximativ un deceniu, ar putea avea un rol important în negocierile pentru formarea viitorului guvern, potrivit unor sondaje.

Când începe votul

Votul din străinătate va începe pe 21 octombrie, în timp ce votarea anticipată pe teritoriul Noii Zeelande va fi deschisă începând cu 26 octombrie.

Alegerile generale sunt programate pentru 7 noiembrie, iar rezultatul va determina componența noului Parlament și, ulterior, formula politică prin care va fi format următorul guvern.