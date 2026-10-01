Analiza Momentului: Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi discută LIVE despre criza politică, viitoarea nominalizare de premier și scandalul Kimberly Guilfoyle, de la ora 12.00

Grindeanu a confirmat întâlnirea și a declarat că discuția a vizat rolul de tranzit al României în cadrul coridorului de gaze. Într-un comunicat, PSD a precizat că celelalte aspecte relatate despre cină au fost „pure invenții”.

Publicația The Wall Street Journal a relatat pe 25 septembrie că, în timpul unei cine cu oficiali greci și americani desfășurate la Atena în luna martie – discuție în care se aborda subiectul iminentei prăbușiri a guvernului României –, Guilfoyle a afirmat: „Putem face asta oricărei țări vrem. Putem face asta și aici”, scriu cei de la Anonymous.