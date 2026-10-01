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Analiza Momentului: Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi discută LIVE despre criza politică, viitoarea nominalizare de premier și scandalul Kimberly Guilfoyle, de la ora 12.00

Jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi discută astăzi în direct, de la ora 12.00, pe G4Media și pe rețelele sociale, despre criza politică din România, despre viitoarea propunere de premier și despre scandalul Kimberly Guilfoyle.
Analiza Momentului: Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi discută LIVE despre criza politică, viitoarea nominalizare de premier și scandalul Kimberly Guilfoyle, de la ora 12.00
Departamentul Politic
01 oct. 2026, 11:07, Politic
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Imagini filmate de agenția foto Flashpaparazzi din București și publicate pe 27 septembrie o surprind pe Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, luând masa la restaurantul Isoletta din București, pe 31 martie, alături de Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat (PSD), ministrul energiei de la acea vreme, Bogdan Ivan (PSD), și Florin Vlădică, consilier al președintelui Nicușor Dan.

Grindeanu a confirmat întâlnirea și a declarat că discuția a vizat rolul de tranzit al României în cadrul coridorului de gaze. Într-un comunicat, PSD a precizat că celelalte aspecte relatate despre cină au fost „pure invenții”.

Publicația The Wall Street Journal a relatat pe 25 septembrie că, în timpul unei cine cu oficiali greci și americani desfășurate la Atena în luna martie – discuție în care se aborda subiectul iminentei prăbușiri a guvernului României –, Guilfoyle a afirmat: „Putem face asta oricărei țări vrem. Putem face asta și aici”, scriu cei de la Anonymous.

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