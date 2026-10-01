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Cina lui Grindeanu cu ambasadoarea SUA, explicată de liderul PSD: Când te invită un ambasador, te duci

Cina care a ajuns în centrul unui scandal politic a fost explicată de Sorin Grindeanu. Liderul PSD spune că a mers la întâlnirea cu ambasadoarea SUA în Grecia pentru că „atunci când te invită un oficial american la o cină, un ambasador, dacă timpul îți permite te duci”.
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Alexandra-Valentina Dumitru
01 oct. 2026, 10:39, Politic
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„Când te invită un oficial american la o cină, un ambasador, te duci”

Grindeanu a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi făcut contracte alături Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA, și a spus că invitația la cină a venit din partea unui oficial american.

„Când te invită un oficial american la o cină, un ambasador, dacă timpul îți permite te duci. Am spus asta, evident m-am dus, mi-a făcut plăcere că am fost invitat, am fost mai mulți, am vorbit de lucruri corecte, de Coridorul Vertical, care e parte inclusiv a programului de guvernare, dar nu despre cantități de gaze și așa mai departe, că nu e treaba mea, eu nu fac contracte”, a spus Grindeanu, la Antena 3 CNN.

Grindeanu, despre acuzațiile lui Dominic Fritz

În același timp, Grindeanu a reacționat la acuzațiile lansate de Dominic Fritz, despre care spune că l-ar fi acuzat că a primit mită de la ambasadorul SUA. Liderul PSD a afirmat că a analizat posibilitatea de a acționa în instanță, dar a decis să nu continue în această direcție.

„Fritz m-a acuzat pe mine că am luat șpagă de la ambasadorul SUA. Oamenii, în momente din acestea delicate, mulți își pierd busola. Fritz e unul dintre ei. Am vorbit mult cu colegii mei și ar însemna să răspund în același mod. Sigur e argumentat orice aș face, dacă mă duc în instanță pe porcăriile și minciunile pe care le spune, evident cred că aș câștiga, dar ar însemna să le fac jocul”.

Liderul PSD acuză USR că „menține scandalul fals”

Președintele PSD a susținut că, în opinia sa, scandalul este menținut de USR prin informații pe care le consideră false și a acuzat formațiunea că încearcă să-și mobilizeze electoratul.

„Eu cred că asta urmăresc cei de la USR, să mențină scandalul fals încât să țină captivă acea bulă pe care o alimentează cu aceste fake-uri”, a spus social-democratul.

Când a avut loc cina cu ambasadoarea SUA

Grindeanu a precizat că întâlnirea cu ambasadoarea SUA a avut loc la sfârșitul lunii martie, cu aproximativ o lună și jumătate înainte de căderea Guvernului Bolojan.

„Cina a fost la sfârșitul lunii martie, guvernul Bolojan a picat pe 5 mai, la o lună jumătate după”, a spus liderul PSD.

Grindeanu cere ca eventualele nelămuriri să fie discutate instituțional

În acest context, Grindeanu a făcut apel la o discuție instituțională în cazul în care există nelămuriri privind întâlnirea și a subliniat importanța relației dintre România și Statele Unite.

„Sunt oameni care știu foarte bine care e rolul lor. Că vorbim de ambasadori SUA sau de alții, își cunosc cadrul în care acționează și nu fac chestiuni de acest tip. Este un scandal prin care încearcă să își alimenteze această bulă cu fake-uri, eu cred că fac rău României, pentru că partenerul nostru strategic este SUA și în momentul în care atragi într-un scandal un oficial al statului american… aș vrea să nu văd o urmare. Dacă ai neclarități, încearcă să îl întrebi pe ambasadorul SUA în România dacă sunt lucruri care trebuie clarificate, hai să discutăm instituțional”.

Declarațiile vin după investigația Wall Street Journal referitoare la rolul ambasadoarei SUA în Grecia în promovarea Coridorului Vertical de Gaze Naturale, proiect care include și România. Investigația a prezentat, de asemenea, informații potrivit cărora ambasadoarea ar fi sugerat că partea americană ar fi fost implicată în demiterea lui Ilie Bolojan.

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