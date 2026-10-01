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Bani mai mulți pentru estul României. Europarlamentar român: „Cofinanțarea trebuie să ajungă la 95%”

România ar putea primi fonduri europene suplimentare pentru zonele de la granița estică a Uniunii Europene, precum și condiții mai avantajoase pentru finanțarea proiectelor de infrastructură și securitate. Propunerea prevede o cofinanțare europeană de până la 95%, respectiv de 100% pentru proiectele considerate importante pentru securitate sau infrastructură critică.
Bani mai mulți pentru estul României. Europarlamentar român: „Cofinanțarea trebuie să ajungă la 95%”
Comisia pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European, 1 octombrie 2026/sursa foto: Dan Motreanu, Facebook
Maria Miron
01 oct. 2026, 15:55, Politic
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Trei regiuni de dezvoltare din România – Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est – se află la frontiera estică a Uniunii Europene și resimt efectele economice ale războiului din Ucraina. Pentru aceste zone au fost propuse fonduri europene suplimentare, fără diminuarea actualelor fonduri de coeziune.

Cofinanțare europeană de până la 95%

Dan Motreanu susține că regiunile estice ar trebui să beneficieze de finanțări suplimentare, fără ca alocările existente prin politica de coeziune să fie diminuate.

„Cofinanțarea europeană trebuie să ajungă până la 95%, iar pentru proiectele importante pentru securitate sau infrastructură critică să ajungă până la 100%”, a transmis joi Dan Motreanu, precizând că a solicitat fonduri europene dedicate acestor zone.

De asemenea, el a cerut și o prefinanțare de 30%, explicând că o astfel de măsură ar reduce contribuția inițială necesară din bugetele locale.

Până la 10% pentru est, din fondurile unor programe europene

„Regiunile estice trebuie să beneficieze de alocări dedicate de până la 10% din bugetele unor instrumente europene relevante, precum Politica Agricolă Comună, Mecanismul pentru Interconectarea Europei și viitorul Fond european pentru competitivitate”, a transmis europarlamentarul.

În același timp, Motreanu susține și posibilitatea creșterii ajutorului de stat pentru companiile care investesc în aceste regiuni.

În ceea ce privește definirea regiunilor estice, liberalul cere ca aceasta să includă explicit frontiera cu Republica Moldova și accesul la Marea Neagră. În această variantă, și regiunea Sud-Est ar fi inclusă în categoria zonelor sprijinite.

Investiții de 28 de miliarde de euro

Comisia Europeană a lansat în luna februarie inițiativa EastInvest, prin care urmează să fie sprijinite investiții în valoare de 28 de miliarde de euro în regiunile europene care se învecinează cu Rusia, Ucraina și Belarus.

Motreanu susține că România trebuie să beneficieze de mecanismele europene destinate zonelor de frontieră și de resurse suplimentare pentru investiții, infrastructură și securitate.

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