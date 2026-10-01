O țară care a fost neutră peste 200 de ani amenință Rusia: „Dacă va ataca, vom lovi în adâncul teritoriului său”

Suedia își reevaluează strategia aeriană. Potrivit Nexta, în cazul unui atac rusesc, țara nu intenționează să se limiteze la respingerea atacurilor, așa cum a anunțat colonelul Karl Bergqvist, șeful Centrului de Operațiuni Aeriene din cadrul Forțelor Aeriene suedeze.

„Dacă Rusia va ataca, vom lovi în adâncul teritoriului său”, a declarat colonelul din Forțele Aeriene ale Suediei.

Noul concept presupune trecerea la acțiuni ofensive și lovirea unor ținte aflate adânc în teritoriul inamicului. Nu este vorba de un atac preventiv, ci de descurajare. Potențialul agresor trebuie să înțeleagă dinainte că războiul nu se va limita doar la teritoriul Suediei, a explicat suedezul.

Strategia suedeză se bazează pe experiența Ucrainei

Stockholm se bazează în mare măsură pe experiența Ucrainei. Dronele lansate de ucraineni au efectuat loviturile de la mare distanță asupra aeroporturilor, a sediilor de comandă și a logisticii din Rusia.

Loviturile ucrainene au perturbat activitatea rușilor, demonstrând cât de importantă este tactica.

În planurile suedeze este inclusă și îmbunătățirea capacităților de lovire de la distanță ale avioanelor Gripen.

Se vorbește și despre integrarea pe avioane a rachetelor Taurus cu o rază de acțiune de peste 500 km. În plus, armata solicită guvernului rachete cu o rază de acțiune de până la 2000 kilometri. De la Stockholm la Moscova sunt aproximativ 1200 de kilometri.

Suedia a pus capăt unei politici de neutralitate și nealiniere militară care a durat peste 200 de ani, devenind oficial al 32-lea membru al NATO pe 7 martie 2024.

Istoricul neutralității

Neutralitatea Suediei a început în anul 1814, după războaiele napoleoniene. Suedia a reușit să își mențină neutralitatea atât în Primul, cât și în cel de-al Doilea Război Mondial. În timpul Războiului Rece, țara a continuat să se declare neutră, dar a menținut o colaborare strânsă, la nivel diplomatic și militar, cu statele occidentale.

În 1995, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, a trecut de la neutralitate clasică la o politică de nealiniere militară.

Războiul din Ucraina declanșat de Rusia a modificat în totalitate strategia țărilor nordice, inclusiv a Suediei. Suedia, alături de Finlanda, a decis să abandoneze nealinierea militară și a depus cererea de aderare la NATO. La 7 martie 2024, prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a depus oficial documentele de ratificare la Departamentul de Stat al SUA din Washington, marcând integrarea deplină în NATO.