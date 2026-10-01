Tensiuni între Rusia și Ungaria. Moscova răspunde dur după ce Budapesta a expulzat 10 diplomați ruși

„Ca măsură reciprocă, un grup de membri ai personalului Ambasadei Ungariei la Moscova și ai Consulatelor Generale ale Ungariei din Sankt Petersburg și Kazan trebuie să părăsească teritoriul Federației Ruse în termen de două săptămâni”, a transmis ministerul.

Ministerul ungar de Externe a transmis într-un comunicat că a luat act de decizia Rusiei, adăugând: „Ungaria nu este interesată de o escaladare a tensiunilor diplomatice”, potrivit Reuters.

Ungaria i-a acuzat pe diplomații ruși expulzați că au acționat într-un mod incompatibil cu statutul lor, o formulare folosită adesea ca eufemism pentru activități de spionaj. Măsura a reprezentat un semnal clar că era pro-rusă a fostului premier Viktor Orban s-a încheiat.

Orban, care a pierdut puterea în aprilie, după 16 ani în funcție, a menținut relații strânse cu președintele rus Vladimir Putin chiar și după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, continuând să cumpere petrol și gaze din Rusia, în pofida sancțiunilor Uniunii Europene.

Noul premier Peter Magyar și guvernul său de centru-dreapta au declarat în repetate rânduri că principalele alianțe ale Ungariei sunt Uniunea Europeană și NATO și că guvernul urmărește să refacă încrederea erodată în timpul guvernării lui Orban.