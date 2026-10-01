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Explozii în capitala Etiopiei, Addis Abeba, după interzicerea zborurilor cu drone

Mai multe explozii au fost auzite miercuri seară în diferite zone ale capitalei etiopiene Addis Abeba, la câteva ore după ce autoritățile au interzis utilizarea dronelor în oraș și în împrejurimi, în timp ce luptele continuă în regiunea Tigray din nordul țării.
Explozii în capitala Etiopiei, Addis Abeba, după interzicerea zborurilor cu drone
sursă foto: Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
01 oct. 2026, 15:13, Știri externe
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Un oficial al serviciului de informații etiopian, care nu a fost autorizat să vorbească public, a confirmat că au avut loc trei explozii în trei locații diferite în zona capitalei Addis Abeba, fără să ofere alte detalii, potrivit Associated Press.

O sursă diplomatică, care a solicitat anonimatul din motive de securitate, a declarat pentru sursa citată că a auzit în jurul orei 19:00 o explozie în apropierea comandamentului apărării, urmată de o sirenă. Locuitorii din zonă au relatat că au auzit o altă explozie, în apropierea unei fabrici, după miezul nopții.

Nu este clar dacă exploziile au fost provocate de un atac sau dacă au avut legătură cu exerciții militare desfășurate în zona comandamentului apărării.

Exploziile s-au produs în aceeași zi în care Serviciul Național de Informații și Securitate a interzis zborurile cu drone în Addis Abeba și în zonele din jurul capitalei.

Confruntări între forțele federale și rebeli

Între timp, forțele federale etiopiene continuă confruntările cu forțele regionale din Tigray. Rebelii au preluat controlul asupra mai multor localități, iar Frontul Popular pentru Eliberarea din Tigray (TPLF) a preluat recent controlul asupra principalului aeroport din regiune, ceea ce a dus la suspendarea zborurilor.

Organizația Națiunilor Unite a făcut apel la detensionarea conflictului și la reluarea dialogului între guvern și șapte grupări de opoziție care au format recent o alianță împotriva guvernului condus de premierul Abiy Ahmed.

Locuitorii din taberele pentru persoane strămutate din cauza războiului din Tigray, început în 2020, au relatat joi că puteau auzi de la distanță tiruri și focuri de artilerie în apropierea taberei Hitsats, din nord-vestul regiunii. Tabăra găzduiește aproximativ 16.000 de persoane, care trăiesc acolo de șase ani și se tem că ar putea fi strămutate din nou.

În capitala regională Mekelle, locuitorii au raportat perturbări ale comunicațiilor, serviciilor bancare și altor servicii esențiale. Comercianții spun că lipsa numerarului le afectează activitatea, în timp ce prețurile carburanților pe piața neagră s-au dublat, potrivit relatărilor localnicilor.

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