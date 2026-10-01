Peste 210 milioane de euro pentru cercetători. Comisia Europeană vrea să atragă mai multe talente în Europa

Peste 700 de cercetători vor putea să își construiască o carieră în Europa datorită unei finanțări majore de peste 210 milioane de euro acordate acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA), unul dintre principalele programe europene pentru carierele în cercetare.

Finanțarea face parte din inițiativa „Choose Europe”, prin care Comisia Europeană vrea să consolideze poziția UE ca prim pol de atracție la nivel mondial pentru talentele din știință, cercetare și inovare tehnologică.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Cercetătorii aleg Europa. Ei știu că prețuim și sprijinim știința și că Europa oferă un mediu în care talentele și ideile pot prospera. De 30 de ani, acțiunile Marie Skłodowska-Curie ajută cercetători din întreaga lume să își construiască o carieră în Europa. Prin această finanțare suplimentară, ne consolidăm angajamentul față de o cercetare de talie mondială și ne asigurăm că societățile și economiile europene pot beneficia de cunoștințe, idei și inovații de ultimă oră.”

Comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare, Ekaterina Zaharieva, a anunțat finanțarea în cadrul evenimentului „Celebrăm 30 de ani de MSCA – Curiozitatea care schimbă lumea”, organizat la Bruxelles.

Suplimentarea acestor fonduri a venit după ce au existat cereri foarte multe pentru oportunități de carieră în cercetare în Europa.

Apelul pentru bursele postdoctorale MSCA din 2026 a primit 21.627 de candidaturi din partea cercetătorilor din întreaga lume.

Este cel mai mare număr de propuneri înregistrat vreodată pentru o acțiune de finanțare în cei peste 40 de ani de existență a programelor UE pentru cercetare și inovare.

Banii aceștia vor ajuta la dezvoltarea principalelor acțiuni ale programului, bursele postdoctorale MSCA și rețelele doctorale. Finanțarea va crea oportunități pentru încă 700 de cercetători.

Investiții în talentele europene din cercetare

Anunțul vine după ce, pe 29 septembrie, Comisia Europeană a adoptat versiunea modificată a programului de lucru „Orizont Europa” pentru perioada 2026-2027.

„Orizont Europa” este principalul program al UE pentru finanțarea cercetării și inovării. Acesta se desfășoară în perioada 2021-2027 și are un buget de aproape 100 de miliarde de euro.

În urma investițiilor suplimentare, bugetele pentru bursele postdoctorale și rețelele doctorale vor ajunge la cele mai ridicate niveluri de la lansarea acestor programe.

În 2027, bugetul pentru bursele postdoctorale va crește la 459 de milioane de euro, iar cel pentru rețelele doctorale va ajunge la 645 de milioane de euro.

Potrivit estimărilor, apelul din 2027 pentru burse postdoctorale ar putea sprijini peste 1.800 de cercetători, iar apelul pentru rețele doctorale ar putea susține peste 2.000 de doctoranzi.

Comisia estimează că, după suplimentarea finanțării, anunțul făcut astăzi, acest total va include încă 700 de cercetători și doctoranzi.

Pentru 2026, bugetul pentru bursele postdoctorale va ajunge la 434 de milioane de euro, iar rețelele doctorale vor beneficia de 628 de milioane de euro.