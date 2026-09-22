Germania afirmă că Antonio Costa pierde contactul „cu realitatea” în disputa privind bugetul UE

Germania l-a criticat marți pe președintele Consiliului European, Antonio Costa, în contextul negocierilor dificile privind viitorul buget multianual al UE, care se întinde pe șapte ani, conform POLITICO.

Înainte de reuniunea miniștrilor pentru afaceri europene de la Bruxelles, reprezentantul Germaniei, Gunther Krichbaum, a declarat că interviul acordat recent de Costa publicației POLITICO „nu a fost de mare ajutor” și a cerut „mai mult realism” în discuțiile despre buget.

În acel interviu realizat la Dublin, la finalul turneului său prin capitalele UE pentru discuții privind bugetul, Costa a spus că acceptarea unor noi taxe la nivelul UE, cunoscute drept „resurse proprii”, este importantă pentru evitarea unor reduceri mari ale cheltuielilor.

El a mai spus că propunerea Comisiei Europene, care prevede un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro, ar putea întâmpina opoziția mai multor guverne naționale.

Poziția țărilor europene după aceste declarații

Germania și aliații săi din Europa de Nord, care sunt contribuitori la bugetul UE cu sume mai mari decât cele pe care le primesc, susțin însă o altfel de direcție.

Aceste state cer reducerea bugetului total cu sute de miliarde de euro, considerând că introducerea unor noi taxe europene nu poate înlocui reducerile importante de cheltuieli.

„Te întrebi dacă nu cumva domnul Costa a pierdut complet contactul cu realitatea”, le-a spus Gunther Krichbaum jurnaliștilor.

El a mai declarat că „bugetele naționale sunt supuse unei presiuni enorme și toată lumea știe că resursele nu sunt nelimitate”.

În această perioadă, guvernele statelor membre vor să își impună prioritățile în discuțiile coordonate de președinția irlandeză a Consiliului UE.

Irlanda urmează să prezinte la începutul lunii octombrie un nou document de negociere, cunoscut sub numele de „negobox”. Țara le-a cerut miniștrilor să precizeze, în cadrul reuniunii de marți, în ce domenii sunt dispuși să facă compromisuri.

Antonio Costa va prelua coordonarea negocierilor după reuniunea Consiliului European din luna octombrie, când liderii UE își vor exprima poziția față de propunerea Irlandei.