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Autoritățile din Ungaria au amendat o mare companie petrochimică pentru încălcări ale normelor de siguranță

Autoritățile maghiare au amendat marți compania MOL Petrochemicals pentru încălcări ale normelor de siguranță legate de explozia produsă la o uzină chimică în luna mai, în urma căreia un muncitor a murit și mai mulți au fost răniți.
Autoritățile din Ungaria au amendat o mare companie petrochimică pentru încălcări ale normelor de siguranță
Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
22 sept. 2026, 13:36, Știri externe
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Compania, o filială a grupului energetic MOL, a fost obligată de autoritatea de securitate a muncii din Ungaria, în urma unei anchete, să plătească 38 de milioane de forinți (120.000 de dolari) pentru neasigurarea procedurilor de siguranță adecvate la fabrica din Tiszaújváros, din estul Ungariei, potrivit AP. Nu au fost aduse acuzații oficiale împotriva MOL Petrochemicals.

Explozia a avut loc în timpul unei reporniri post-mentenanță a unității Olefin-1 a instalației, care procesează diverse hidrocarburi utilizate pentru producerea de materii prime pentru industria materialelor plastice. Pe lângă deces, patru muncitori au fost grav răniți, iar alți șapte au suferit răni minore.

Ministerul Afacerilor Sociale și Familiei din Ungaria a declarat pentru agenția de știri Borsod Online că părțile centralei afectate de explozie nu dispuneau de echipamente de siguranță adecvate pentru a detecta și semnala condițiile periculoase și, dacă este necesar, pentru a permite oprirea în siguranță a operațiunilor.

Autoritățile au instruit, de asemenea, MOL Petrochemicals să revizuiască sistemele de siguranță ale uzinei și să efectueze lucrări regulate de întreținere a conductelor și a altor echipamente.

 

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